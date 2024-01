José Mourinho esonerato dalla Roma: il comunicato e le motivazioni

Condividi su

José Mourinho esonerato dalla Roma: il comunicato e il recap dei due anni nella Capitale

L’allenatore portoghese chiude la sua esperienza nella capitale. La sconfitta di Milano pesa ma pesa maggiormente il filotto di brutte partite inanellato dal tecnico portoghese. La Roma, nonostante sia terza per monte ingaggi in Italia, lotta in questo momento per un piazzamento in Europa League. Troppo poco per le aspettative della società.

José Mourinho lascia la Roma con un trofeo in più in vetrina (la Conference League) e una finale ottenuta l’anno scorso in Europa League, vinta poi – in maniera forse fortunosa – dal Sevilla.

La nota stampa della AS Roma che comunica l’addio di José Mourinho al club della Capitale

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.

