La Promessa Anticipazioni 17 gennaio: Cruz lascerà la tenuta. Andrà in un manicomio

Il clima nella tenuta de La Promessa è elettrico, e nella puntata del 17 gennaio 2024, i personaggi principali si trovano di fronte a sconvolgenti cambiamenti. Le anticipazioni rivelano che Cruz lascerà la sua dimora per essere trasferita in un manicomio, mentre Petra e Pia affronteranno una resa dei conti destinata a scuotere le fondamenta della loro relazione. Nel frattempo, Simona e Candela, riappacificatesi, si avventureranno in un desiderio condiviso. Scopriamo insieme cosa accadrà in questo appassionante episodio di La Promessa.

La Promessa anticipazioni prossimi episodi fino al 19 gennaio 2024: tradimenti e vendette

Anticipazioni La Promessa – Cruz in Partenza:

Il doppiogioco orchestrato da Lorenzo ha condotto Cruz a una drammatica svolta. Il Conte, alleandosi con Elisa, ha ottenuto ciò che desiderava: la liberazione da Cruz. Il tentativo di avvelenamento ordito dalla marchesa è stato sventato, ma ha messo Don Alonso in una posizione difficile. Per evitare scandali e proteggere la famiglia, il marchese è costretto a mantenere la promessa fatta a Elisa e trasferire sua moglie in un manicomio. Cruz si prepara a lasciare la tenuta, lasciando Petra sola e vulnerabile.

Pia e Petra: Resa dei conti imminente

La partenza di Cruz segna un cambiamento epocale per Petra. Senza il sostegno e la protezione della marchesa, si troverà ad affrontare una resa dei conti inevitabile con Pia. La tensione tra le due donne promette di raggiungere livelli esplosivi, e la dinamica della tenuta subirà un’ulteriore scossa. Nel frattempo, Curro continua a cercare la verità sulla sua vera madre, nonostante le parole di Simona che gli hanno svelato la sua origine umile.

La Promessa Anticipazioni puntata di oggi 17 gennaio: Simona e Candela vogliono imparare a leggere e scrivere meglio

Mentre i drammi si svelano nelle stanze della tenuta, un desiderio inaspettato si manifesta in cucina. Simona e Candela, riappacificate, decidono di imparare a leggere e scrivere meglio. Questa richiesta sorprende il personale, ma Lope si impegna a insegnare loro. Tuttavia, essendo sopraffatto dai compiti, si rivolge a Mauro per chiedere ulteriore assistenza. La decisione di Mauro di coinvolgere Don Romulo apre la strada a un’intrigante svolta nella storia delle due cuoche.

L’episodio del 17 gennaio 2024 de La Promessa si preannuncia carico di emozioni, con drammi personali e cambiamenti che scuoteranno le fondamenta della tenuta. Mentre Cruz si prepara a lasciare la sua casa, Petra e Pia affronteranno una resa dei conti che potrebbe cambiare il corso delle loro vite. Nel frattempo, Simona e Candela, con il loro desiderio di apprendere, aggiungono una nota di speranza in un contesto carico di tensioni. Non perdete l’occasione di sintonizzarvi su Canale5 alle 16.40 per essere testimoni di questo avvincente episodio di La Promessa.

