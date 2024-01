Condividi su

Anticipazioni Piazza pulita oggi 18 gennaio: riflettori puntati su Donald Trump ed elezioni europee

Questa sera, giovedì 18 gennaio 2024, alle 21:15 su La7, si accende nuovamente il riflettore su fatti, politica e dibattiti con una nuova puntata di “Piazza pulita”, il talk show di approfondimento condotto dal giornalista Corrado Formigli. La nuova stagione promette un’analisi acuta degli eventi che scandiscono la cronaca, con ospiti di spicco e discussioni avvincenti. In questa anticipazione, esploriamo gli argomenti e gli ospiti che renderanno la puntata di stasera un appuntamento imperdibile.

Anticipazioni Piazza pulita oggi 18 gennaio 2024 e ospiti in studio

Uno dei temi centrali della serata sarà la detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis in Ungheria. Roberto, il padre di Ilaria, sarà ospite in studio per condividere le difficoltà della situazione carceraria e le richieste della famiglia rivolte al Governo italiano. La puntata offrirà anche uno sguardo sulla candidatura di Donald Trump alle Presidenziali americane, oltre a esplorare la sfida politica tra Giorgia Meloni e David Schlein in vista delle elezioni regionali ed europee. Gli ospiti includono l’ex Premier Matteo Renzi, Michele Serra, il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, il sociologo Stefano Allievi e i giornalisti Mario Calabresi, Fabio Dragoni e Federico Rampini.

Dove vedere Piazza Pulita in diretta tv e in streaming gratis

Per gli spettatori che preferiscono la visione tradizionale, “Piazza pulita” va in onda su La7, canale 7 del digitale terrestre o 107 per gli abbonati a Sky, ogni giovedì alle 21:15. Per chi desidera seguire il talk show in streaming, La7 offre la possibilità di farlo tramite la piattaforma web del canale, accessibile attraverso il sito web ufficilae dell’emittente. Questa flessibilità consente agli spettatori di partecipare alle discussioni in tempo reale o di recuperare l’episodio in un secondo momento.

