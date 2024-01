Elezioni 2024: Europee, Regionali, Amministrative. Le date (aggiornamento 19 GENNAIO)

Condividi su

Elezioni 2024: Europee, Regionali, Amministrative. Le date

Elezioni 2024: Election day di giugno per Europee, Regionali, Amministrative. Elezioni 2024: unica data per Europee, Regionali e Amministrative. Un Election Day – in realtà spalmato su due giorni di votazioni – che accorperà la tornata per il Parlamento Europeo, il primo turno delle amministrative previste per quest’anno e quella per il rinnovo dei consigli regionali di Piemonte, Basilicata e Umbria.

Elezioni 2024: un Election Day in estate accorperà la tornata per il parlamento europeo, quella per le amministrative (quasi 4mila comuni tra cui spiccano 6 capoluoghi di regione, Firenze, Bari, Cagliari, Campobasso, Perugia e Potenza) ma anche quella per il rinnovo dei consigli regionali di Piemonte, Basilicata (si posticipa il voto rispetto a 5 anni fa: le ultime regionali a marzo del 2019) e Umbria (qui invece si vota in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura che cade a ottobre). In realtà, al di là dell’espressione Election Day, le votazioni saranno spalmate su 2 giorni. Nello specifico, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno: tale modalità comporterà un sostanzioso risparmio per le Casse dello Stato e, si spera, ridurrà la portata del forte astensionismo registrato negli ultimi anni.

Prima si vota in Sardegna e Abruzzo

Elezioni 2024: l’Election Day di giugno sarà preceduto dalle Regionali in Sardegna e Abruzzo, previste rispettivamente per il 25 febbraio e il 10 marzo. Poi una lunga attesa, come si diceva, fino a inizio a inizio giugno. Per quanto riguarda lo spoglio dei voti: si parte alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, con quello riguardante la tornata per l’Europarlamento. Quello relativo a regionali e amministrative dovrebbe cominciare, quindi, non prima del pomeriggio del giorno successivo, lunedì 10 giugno.

