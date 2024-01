Condividi su

Uomini e Donne anticipazioni oggi: Alessandro e Cristina spezzano definitivamente il loro legame

L’appuntamento quotidiano con ‘Uomini e Donne‘, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, sta per regalarci un altro capitolo avvincente. In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, lo spettacolo continua a tenere incollati giovani e adulti con le storie avvincenti dei suoi protagonisti. In particolare, l’episodio di oggi ci rivela un grande colpo di scena all’interno del programma: Alessandro e Cristina decidono di porre fine al proprio rapporto. Pronti a scoprire cosa ci riserverà la puntata di oggi venerdì 19 gennaio 2024?

Uomini e Donne Anticipazioni oggi: cos’è successo nella puntata precedente

Nell’ultima puntata, le emozioni sono esplose con un acceso confronto tra Alessandro e Armando, sotto lo sguardo critico di Gianni Sperti. I toni si sono fatti accesi non solo tra i protagonisti ma anche tra Alessandro e l’opinionista. Le critiche si sono concentrate sul cambio di atteggiamento del cavaliere verso Cristina, passando da un iniziale interesse a una certa freddezza. Nel frattempo, Ida ha manifestato il suo disappunto perché Mario non l’ha cercata durante le festività, portando alla luce un vuoto nella loro comunicazione.

Anticipazioni oggi Uomini e Donne: la decisione di Alessandro e Cristina

Secondo le anticipazioni, la puntata di oggi sarà segnata dalla scelta di Cristian. Il tronista, dopo il ritiro di Virginia, ha deciso di puntare su Valentina. La decisione avverrà in esterna, offrendo ai telespettatori uno sguardo privilegiato su questo momento cruciale. Nel frattempo, Alessandro e Cristina faranno una dichiarazione importante annunciando la fine della loro frequentazione.

Dove vedere il programma

Per non perdere neanche un momento delle emozionanti dinamiche di ‘Uomini e Donne‘, sintonizzatevi su Canale 5 ogni pomeriggio alle 14:45. Se non potete seguire la trasmissione in diretta, potete godervi lo spettacolo in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, la puntata del giorno sarà replicata su La5 alle 19:45, alle 23:20 e il giorno successivo a partire dalle 12:40, oltre che in notturna su Canale 5.

Con decisioni importanti e intrighi sempre più avvincenti, ‘Uomini e Donne‘ continua a tenere incollato il suo vasto pubblico. Le relazioni si complicano, e il destino dei protagonisti è sempre in bilico. Sarà una puntata da non perdere, carica di emozioni e colpi di scena. Siete pronti a scoprire chi prenderà decisioni cruciali per il proprio cuore?

