Mutuo tasso fisso 2024: di quanto possono scendere? Le stime

Mutuo tasso fisso 2024: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano a scendere dopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento a tasso variabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulle stime per il prosieguo dell’anno.

Mutuo tasso fisso 2024: primi segnali positivi

Mutuo fisso 2024: buona parte degli analisti comincia a evidenziare segnali visibili di assestamento sul caldo fronte dei piani di ammortamento volti all’acquisto di un immobile. Dopo il terribile anno appena trascorso, dove soprattutto i prodotti a tasso variabile hanno subito incrementi da record a causa delle politiche anti-inflazione della Bce, cresce la speranza nell’anno appena iniziato. È quello che riferiscono le cifre relative ai mutui a tasso fisso.

Cifre promettenti anche se bisogna sottolineare che è troppo presto per parlare di inversione del trend. Nello specifico, l’indice Euribor a 3 mesi a ottobre scorso era arrivato al 3,97%, dunque, aveva frenato a novembre e poi a dicembre ha preso a scendere: di appena 4 centesimi la riduzione, tuttavia, sembra che il mercato del credito stia preparando il terreno in attesa di un taglio al costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea atteso per inizio-metà estate.

Di quanto possono scendere?

Mutuo tasso fisso 2024: sulla stessa linea si può parlare dell’Irs a 10 anni. Si sta attestando poco sopra il 2,61%: quasi un punto in meno rispetto a ottobre 2023. Il calo degli indici comincia a essere registrato anche dagli istituti di credito: attualmente è possibile trovare mutui a tasso fisso al 3,25% (anche il tasso variabile scende: è possibile trovare mutui al 4,43%).

Insomma, si parla di livelli (quasi) sostenibili, di certo, molto più sostenibili rispetto a quelli che si sono riscontrati negli scorsi 12 mesi (il variabile aveva agilmente superato il 5%, il fisso il 4%). Le stime per la fine del 2024 sono ancora più rosee: il tasso fisso potrebbe scendere fino a stabilizzarsi intorno al 3% mentre il tasso varibile potrebbe scendere e fermarsi al 3,5%.

