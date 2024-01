Sciopero trasporti mercoledì 24 gennaio: dove trovare tutti gli aggiornamenti?

Condividi su

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti è previsto il giorno 24 gennaio. Sicuramente non una buona notizia per chi, quotidianamente, utilizza l’automobile per motivi di lavoro o per altre attività non rinviabili ad altra data. Tuttavia oltre agli orari dello stop dei mezzi, si assicurano fasce in cui nelle principali città, tra cui Roma e Milano, sarà possibile comunque circolare, servendosi dei trasporti pubblici.

Dalle ultime indiscrezioni trapelate, pare che a Milano e provincia potrebbero scegliere di osservare lo sciopero anche i treni Trenord, che si sommerebbero allo stop della rete locale (tra cui anche i tram ATM). Ma vediamo qualche ulteriore dettaglio e come restare informati.

Sciopero nazionale trasporti mercoledì 24 gennaio: le ragioni della protesta

In prospettiva si tratta di uno sciopero che potrebbe davvero bloccare la circolazione dei mezzi per un giorno intero, con evidenti ripercussioni per chi si serve di treni o bus per le proprie necessità. Ma non si tratta di una novità dell’ultim’ora: infatti la protesta è da tempo sul calendario ad hoc presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in cui si tiene traccia degli scioperi programmati nell’anno. Al pari di Milano, anche a Roma e in altre grandi città la circolazione potrebbe subire stop e rallentamenti.

Previste fasce orarie di garanzia all’alba e fino alle 8.30-9 del mattino, come pure dopo le 18, tali da garantire la circolazione ad almeno una parte della popolazione. Ma indipendentemente da queste fasce, i disagi nelle principali città italiane dipenderanno tutti dall’adesione del personale e per capire le esatte dimensioni dello sciopero nazionale trasporti, bisognerà come sempre aspettare il giorno stesso, ovvero mercoledì 24 gennaio.

Lo sciopero in oggetto è frutto dell’iniziativa dei sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, che da tempo domandano incrementi del salario, come pure miglioramenti nelle condizioni di lavoro e iniziative ad hoc, per meglio proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dei trasporti pubblici italiani.

Dove trovare l’elenco degli scioperi dei trasporti per il 2024?

Per ulteriori informazioni sugli scioperi previsti, di riferimento è il prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornato periodicamente dall’osservatorio sui conflitti sindacali. In esso vi è anche l’utile dato delle modalità utilizzate, in riferimento al settore, alla categoria, alle modalità e al sindacato.

Possibile anche il contatto per informazioni via email: osservat.sindacale@mit.gov.it