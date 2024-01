Piattaforma Unica, iscrizione a scuola facile e rapida con il nuovo servizio web: ecco cosa devi sapere

Da quest’anno l’iscrizione dei figli a scuola si compie in pochi clic grazie ad Unica. Una breve guida per capire subito come funziona.

Condividi su

La scuola si digitalizza sempre più, per semplificare la burocrazia e velocizzare i procedimenti che riguardano gli scolari e i loro genitori. Ecco perché non bisogna dimenticare che, dal 18 gennaio, i genitori dovranno effettuare la domanda di iscrizione via web per l’anno scolastico 2024/2025 grazie alla piattaforma Unica.

Proprio così, le iscrizioni andranno eseguite esclusivamente con questo portale – ideato e lanciato per facilitare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e le famiglie – non oltre le 20 del 10 febbraio prossimo. Vediamo le più importanti informazioni a riguardo.

Piattaforma Unica per iscrizioni a scuola: come iscrivere i figli a scuola? Gli step chiave

Utilizzare questo innovativo strumento digitale è molto semplice in quanto:

i genitori dovranno fare login alla piattaforma Unica , entrando con le consuete credenziali Spid, Cie, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

, entrando con le consuete credenziali Spid, Cie, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) di seguito dovranno cliccare in alto sulla voce “Orientamento” e poi nel menù sulla voce “Iscrizioni”

All’interno della richiesta di iscrizione dovranno comparire tutte le informazioni utili al completamento della procedura, ovvero codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza dello studente. Sarà altresì possibile manifestare le proprie preferenze, in merito all’offerta formativa proposta dall’istituto scolastico. L’iter, in ogni caso, sarà pratico, intuitivo e veloce e potrà essere agevolmente completato anche da chi non ha approfondite competenze informatiche.

Chi dovrà usare la piattaforma Unica?

Attenzione però, in quanto le procedure online saranno oggetto di un obbligo, per i genitori che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, in prima media o in primo superiore. Invece, per la scuola dell’Infanzia la richiesta resta quella tradizionale in formato cartaceo.

Per accedere ed avere tutte le ulteriori informazioni di dettaglio su Unica, i genitori potranno accedere a questa pagina del servizio fornito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.