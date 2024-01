Meteo febbraio 2024, il clima mite o è di nuovo gelo? Le previsioni aggiornate

Condividi su

Brutta sorpresa per coloro che a febbraio vorrebbero programmare qualche gita fuori porta o magari un bel weekend al mare o in una località di villeggiatura. Infatti le ultime previsioni meteo febbraio 2024 non lasciano intendere la prosecuzione del clima atteso alla fine di questo mese, tra temperature miti, sole e condizioni climatiche tutto sommato non conformi all’attuale stagione.

Infatti si preannuncia un febbraio sotto zero in Italia per l’arrivo di un ciclone polare che, di fatto, spazzerà via il bel tempo e il primo anticipo di primavera che combacerà con i cosiddetti ‘giorni della merla’. Ma vediamo qualche ulteriore anticipazione sul meteo febbraio 2024.

Meteo febbraio 2024: ritorno a giubbotti pesanti? Continua il saliscendi di temperature

Secondo i meteorologi le previsioni sono già piuttosto chiare: dai primi giorni di febbraio è atteso un peggioramento delle condizioni da Nord a Sud. Un nuovo saliscendi delle temperature, visto che le feste natalizie sono state caratterizzate da tempo gradevole, sole e occasioni per stare all’aria aperta e prendere un po’ di sole fuori stagione.

A gennaio è poi subentrato il gelo, con neve, piogge e forti venti. Un cambiamento climatico marcato e che ha visto il ritorno delle cime imbiancate in diverse regioni d’Italia. Ecco allora una nuova retromarcia, ma breve: le previsioni meteo per la fine del mese di gennaio, infatti, indicano una breve inversione di marcia per la presenza dell‘alta pressione, che favorirà il ritorno di condizioni climatiche stabili e non propriamente invernali.

Ma febbraio 2024 sarà un mese pienamente conforme alla stagione in cui si trova: essendo prossimo il passaggio di una estesa depressione – spinta da fredde correnti artiche – si creerà una sorta di vortice di aria gelida che colpirà l’Europa per più settimane. Non una fase brevissima, dunque, ma caratterizzata invece dall’intensità, che – con molta probabilità – andrà a toccare anche il nostro paese.

I ‘giorni della merla’ saranno tiepidi in attesa del nuovo peggioramento meteo febbraio 2024

Le proiezioni meteo sono chiare e mostrano già ora la formazione di una massa d’aria fredda e gelida al di sopra dell’Europa, con neve anche a quote basse e temperature invernali.

Mentre a fine gennaio il meteo indica che l’anticiclone sarà una sorta di ‘inatteso’ protagonista del periodo. Avrò una struttura ben salda in estensione da ovest verso la nostra penisola, che ingloberà peraltro mezzo continente. Nell’ultimo fine settimana del mese è previsto dunque bel tempo, clima stabile e mite e molto sole. Poche nubi basse lungo le coste, in specie quelle del mar Tirreno, e un po’ di foschia e nebbia nelle pianure.

Nel complesso un fine gennaio adatto alle gite e ed alle uscite in relax.. in attesa del citato ciclone polare del meteo febbraio 2024, che porterà probabili rovesci e temporali in buona parte del paese con un nuovo calo delle temperature.