Cornetti Conad, il comunicato della catena dei supermercati per rischio sanitario: i lotti nel mirino

Talvolta non tutto ciò che si compra sugli scaffali dei supermercati si rivela poi sicuro e anzi, non di rado, si leggono notizie che informano dell’intervento del Ministero della Salute, in merito al richiamo e ritiro di questo o quel prodotto alimentare, che viene di fatto sottratto alla vendita per motivi sanitari. Contestualmente il Ministero emana l’allerta alimentare con cui raccomanda al pubblico di non ingerire un certo alimento o bevanda.

Ebbene, le ultime news in materia riguardano un annuncio che compare oggi non sul sito del Ministero, bensì su quello ufficiale della Conad, la nota catena di supermercati. Non va preso alla leggera perché indica la possibile presenza di un corpo estraneo sulla superficie dei cornetti Conad. Vediamo più da vicino.

Cornetti Conad: il contenuto dell’avviso della catena di supermercati

Le parole del comunicato sono molto chiare: “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso“.

Circa il cd. corpo estraneo, la catena di supermercato non ha dato ulteriori informazioni, piuttosto ponendo l’attenzione sulle caratteristiche specifiche dei prodotti nel mirino, in modo che il cliente sia perfettamente informato ed eviti di ingerire un prodotto con rischi per la propria salute.

Ebbene, non ci si può sbagliare in quanto il comunicato fa riferimento, in particolare, ai cornetti Conad:

classici, in confezioni: da 240 g (codice EAN 8003170004153);

albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160);

con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177);

con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433).

Di seguito Conad invita i clienti che siano in possesso di una confezione di questi prodotti a riportarla in qualsiasi punto vendita. L’acquirente potrà contare sul cambio merce o sul rimborso del prezzo d’acquisto.