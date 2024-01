Portale dell’Automobilista, ecco perché è utile registrarsi (e lo puoi fare senza Spid)

Condividi su

I servizi a favore dei cittadini sono sempre più online e, tra le piattaforme del web, spicca il Portale dell’Automobilista, ovvero uno spazio in cui si ha la possibilità di usufruire di vari servizi telematici come ad es. la consultazione delle informazioni riguardanti la propria patente, il pagamento delle pratiche online, il controllo della data di revisione del mezzo e tanto altro.

Ebbene, per accedere al Portale dell’Automobilista, non serve avere per forza lo Spid, ovvero quell’identità digitale il cui ottenimento ha creato più di qualche grattacapo. Si può accedere anche senza: vediamo come.

Accesso al Portale dell’Automobilista senza SPID: ecco come fare

Gli automobilisti sanno bene che la gestione dell’auto passa da una serie di scadenze, come quelle legate al tagliando e alla revisione, ma altresì da appuntamenti non posticipabili, come il rinnovo della patente. E il Portale dell’Automobilista ha sicuramente una grande utilità, in quanto – come accennavamo – in esso il patentato potrà trovare ogni tipo di informazione che lo riguarda, in riferimento al proprio mezzo e alla circolazione. Con il Portale sarà possibile l’avvio di procedure relative alla patente, oppure la ricerca di informazioni sulla rete stradale e autostradale, come pure la consultazione di circolari e documenti normativi inerenti i trasporti.

Altresì la piattaforma permette di consultare il saldo dei punti della patente di guida, ottenendo dettagli sulle infrazioni commesse, ma anche è possibile effettuare il pagamento online dei bollettini delle multe. Qui non è possibile elencare tutte le possibili attività, ma quelle indicate danno un’idea generale delle potenzialità offerte dal Portale dell’Automobilista.

Ben si comprende allora quanto possa essere utile sapere come entrare nel Portale, per sfruttarne appieno le funzionalità. Per farlo senza SPID devi seguire questi passaggi:

accesso al sito ufficiale del Portale dell’Automobilista e clic su ‘Registrati’

accesso alla sezione ‘Registrazione’ con selezione dell’opzione ‘Registrazione Cittadino’ dalla lista che appare;

compilazione di tutti i campi richiesti con le proprie informazioni personali, incluse quelli relative alla patente di guida;

verifica e conferma dei dati inseriti

ottenimento della mail di conferma sulla registrazione (ci vorrà un’attesa massima di qualche minuto)

accesso al Portale servendosi del proprio indirizzo e-mail e della password fornita al primo accesso (si può poi modificare).

Il servizio offerto dal Portale dell’Automobilista è semplice, veloce ma soprattutto gratuito: infatti anche la registrazione senza Spid non prevede costi.