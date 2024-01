Forza Italia, la convention a 30 anni dalla discesa in campo di Berlusconi. Incoronato Tajani

Condividi su

(Adnkronos) – "Qui non ci sono né reduci né cortigiani. Siamo fieri dei nostri trent'anni ma vogliamo costruire il futuro guardando avanti. Non servono cantastorie ma persone con la testa sulle spalle". Antonio Tajani parla dal palco della kermesse per i 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, evento dal titolo "Le radici del futuro" (FOTO). Il numero uno azzurro, davanti alla platea del Salone delle Fontane all'Eur – presenti tutti i big del partito e tanti volti storici, da Cesare Previti a Mario Valducci – incassa la benedizione di Gianni Letta, che per l'occasione si fa portavoce della famiglia del Cavaliere. E lancia la sfida in vista delle prossime europee di giugno: "L'obiettivo del 10% è assolutamente raggiungibile, dipende soltanto da noi. Ma, come insegnava Berlusconi, non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo giocare per vincere non solo il campionato, ma anche la Champions League". Il vicepremier e ministro degli Esteri ribadisce lealtà al governo Meloni, rivendicando il ruolo "determinante" all'interno della coalizione di centrodestra: "Senza Forza Italia non esiste un governo in Europa. Questo dobbiamo spiegare in campagna elettorale, questo deve essere il nostro messaggio. Il voto a Forza Italia è un voto utile. Più forte è Fi, più voti abbiamo, e più l'Italia conta a Bruxelles…". E' l'endorsement di Letta, da sempre braccio destro di Berlusconi, a scaldare gli oltre 2mila accreditati al Salone delle Fontane. In particolare, l'ex sottosegretario a Palazzo Chigi cita parole di elogio pronunciate da Berlusconi quando era ricoverato al San Raffaele: "Una delle ultime dichiarazioni di Silvio dal San Raffaele è stata questa. 'In tanti anni che Antonio mi è stato vicino, non ha mai sbagliato una dichiarazione o un intervento, può continuare così'. Ecco, questo è il messaggio che lui avrebbe dovuto fare oggi e la famiglia vi manda per mio mezzo. Continuate così".

Tajani punta a conquistare la cosiddetta 'Italia del non voto' per provare a riempire lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Non a caso fa il 'verso' alla segretaria del Partito democratico: "Dobbiamo dare il massimo di noi stessi, perché la vittoria si avvicina. Qualcuno non si accorgerà che stiamo arrivando, non voglio rubare una frase di altri ma è così…". In platea tanti esponenti di primo piano del berlusconismo di ieri e di oggi, oltre agli attuali vertici del movimento: i capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, i vicepresidenti di Camera e Senato Giorgio Mulè e Licia Ronzulli, il presidente della Consulta nazionale di Fi Letizia Moratti. Nelle prime file l'intera squadra di governo azzurra: Paolo Zangrillo, Anna Maria Bernini, Elisabetta Alberti Casellati, Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli oratori l'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato, la presidente della Commissione Esteri del Senato Stefania Craxi, Rita Dalla Chiesa ("mio padre disse su Berlusconi 'questo è bravo'"), l'ambasciatore Umberto Vattani, un video-tributo di Iva Zanicchi. Ad ascoltare Tajani anche l'editore de Il Giornale e Libero Antonio Angelucci, deputato della Lega con un passato azzurro alle spalle, e l'ex 'responsabile' Antonio Razzi. C'è commozione e tanti momenti 'amarcord' (dallo storico videomessaggio del "nuovo miracolo italiano" con l'iconico incipit "l'Italia è il paese che amo", al ricordo degli storici collaboratori dell'ex premier, Niccolò Ghedini e Alessio Gorla). Con la testimonianza di Bruno Vespa c'è anche spazio per il "contratto con gli italiani" firmato sulla scrivania di ciliegio negli studi di Porta a Porta nel 2001. "Questa non è una manifestazione nostalgica, perché noi guardiamo avanti", ci tiene a precisare il neo-segretario forzista presentando il nuovo sito web del partito: "Adesso racconteremo i prossimi 30 anni". Tajani si prepara al Consiglio nazionale di fine febbraio ribadendo che "l'erede di Berlusconi non c'è, ma siamo tutti suoi eredi…". C’è stata emozione, nostalgia, passione al Salone delle Fontane dell'Eur a Roma, per lo storico discorso di Silvio Berlusconi, quando annunciò la sua discesa in campo e la nascita di Forza Italia (VIDEO). Prima c'è stata la proiezione del video-messaggio, poi, il ricordo di Niccolò Ghedini e Alessio Gorla, collaboratori storici del Cav. Introdotto da Antonio Tajani, Gianni Letta, commosso, ha parlato dell'avventura politica e umana con Berlusconi e poi cita Ghedini, legale di fiducia dell'ex premier: ''Ci manca Ghedini, la sua competenza…''. E la platea esaurita in ogni ordine di posti si stringe intorno ad Antonio Tajani. Senza se e senza ma. I cronisti dell’Adnkronos in platea registrano gli umori e le sensazioni a caldo. C’è chi lo difende dalle manovre di certa stampa: “Molti articoli in questi giorni lanciano illazioni sui veri rapporti tra Forza Italia e la famiglia Berlusconi, tra Forza Italia e Gianni Letta, tra Forza Italia e i fondatori del partito che nel '94 accompagnarono Silvio Berlusconi nella sua nuova avventura – commentano in fondo alla sala -. Molti schizzi di fango, molte bugie. La realtà invece è molto più semplice e lineare: i figli di Silvio Berlusconi guardano con simpatia a Forza Italia che considerano una delle creature principali della lunga e intensa epopea del padre. Sanno quanto il padre fosse legato alla sua creatura politica e, quindi, si augurano che questo progetto possa andare avanti”. C’è chi è sicuro che nessuno della famiglia Berlusconi ha intenzione di scendere in campo come il padre 30 anni fa: “Nessuno di loro immagina di scendere in campo – dice con accento milanese una donna che preferisce non esporsi -. Quindi anche gli articoli che annunciano questa o quella iniziativa di Pier Silvio o di altri figli del fondatore di Forza Italia sembrano essere del tutto infondati. Poi per carità – aggiunge spalancando le braccia – la vita è lunga, i figli e i nipoti sono numerosi. Dio solo sa che cosa potrà accadere tra qui a dieci anni”. “Tajani? – dicono in coro due parlamentari di lungo corso – è stato uno dei figli politici prediletti di Berlusconi e di conseguenza della famiglia. Intrattiene diretti e leali rapporti con i figli di Berlusconi, che guardano a lui con assoluta fiducia”. Alcuni sottolineano la presenza e il discorso di Gianni Letta. “Gianni Letta non ha mai parlato in una manifestazione in cui ci fossero simboli di partito – assicurano -. Pur essendo il perno dei governi di Silvio Berlusconi, non ha mai partecipato a un evento di partito e non ha mai preso la tessera di Forza Italia come di nessun altro partito. In questa occasione invece ha portato il saluto della famiglia, scelta la cui rilevanza non può non essere notata. La presenza di Gianni Letta al Salone delle Fontane, quindi, assume una valenza simbolica e testimonia. più di ogni altra bugia, la sintonia, l'amicizia e la fraternità tra la famiglia Berlusconi, Forza Italia e il suo segretario Tajani. Anzi lo incorona". Ci sono anche tanti giovani. Si confrontano con passione: "La realtà vera è che la sintonia tra Tajani, Forza Italia ed i figli di Berlusconi è piena e totale – dicono poco fuori dalla sala –. E la prova è stata oggi. Il resto è delle mani degli elettori. Saranno loro a decidere il futuro di Forza Italia". C'è chi guarda ai conti che spesso sono stati al centro del dibattito dopo la scomparsa del Cavaliere: "Il gesto concreto che la famiglia Berlusconi fa nei confronti di Forza Italia è quello di mantenere la fideiussione sul debito di 90 milioni accumulato nei trent'anni dell'epopea 'berlusconiana'. Gesto non banale. Ovviamente la famiglia Berlusconi ha piena fiducia nel nuovo tesoriere, l'avvocato Roscioli, che ha il compito di vigilare sul fatto che il partito, da ora in poi, cammini sulle sue gambe, chiedendo ai suoi parlamentari ed ai suoi dirigenti di trovare le risorse per la prosecuzione delle attività. Una scelta comprensibile, responsabile e di assoluta lealtà". "Cosa manca di Berlusconi oggi? Berlusconi…". Storico avvocato di Silvio Berlusconi ed ex ministro della Difesa, Cesare Previti risponde a una domanda su un possibile ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi: "Non so, le cose si commentano quando avvengono, se avvengono". Il giudizio dell'ex ministro sull'operato di Giorgia Meloni come premier "è assolutamente positivo. Il nostro paese sta andando di nuovo avanti. Salvini non è felice? Se non è felice lui…". Previti promuove anche l'attuale leader di Fi, il segretario Antonio Tajani: "Antonio è un amico, il giudizio su di lui è assolutamente positivo". E sulla giustizia glissa: "La riforma? Dovete chiedere al ministro Nordio, che è bravissimo". ''I figli di Berlusconi mi hanno chiesto di venire qui per portare la testimonianza della loro partecipazione nel segno della continuità'' ha detto Gianni Letta nel corso del suo intervento alle celebrazioni dei 30 anni della discesa in campo al Salone delle Fontane dell'Eur. "Berlusconi era un leader nato, era il capo già ai tempi dei salesiani. Ha creato il miracolo italiano e questo miracolo continua ancora. Ci teneva tantissimo, per lui era il suo capolavoro". “Negli ultimi 30 anni, Forza Italia ha svolto un ruolo chiave nella vita politica italiana, contribuendo a plasmare il corso e la storia del Paese con un impegno incessante verso la libertà, la giustizia e il benessere dei cittadini" dichiara il senatore di Forza Italia Claudio Lotito. "Oggi, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione, avendo sempre bene in mente la rotta tracciata da quell’imprenditore innovativo, di cui mi onoro di essere stato amico per tanti anni, che decise di tradurre in messaggio politico la sua capacità di vedere lontano e di dedicarsi agli altri. Proprio in virtù di questo, continueremo a lavorare instancabilmente per il bene del nostro Paese e per non disperdere la grande eredità politica lasciata dal presidente Berlusconi, affrontando le sfide emergenti con la stessa dedizione e passione che ci hanno sempre contraddistinto”. “Forza Italia è scesa in campo il 26 gennaio del 1994 grazie alla straordinaria capacità visionaria di un grandissimo uomo, il presidente e fondatore Silvio Berlusconi" dichiara in una nota il presidente azzurro dei deputati, Paolo Barelli. "La sua rivoluzione liberale ha attraversato tre decenni e continua a essere ancora oggi un faro per tutti noi. Abbiamo il privilegio di portare avanti i suoi valori riformisti e i suoi principi liberali, abbiamo la responsabilità di mantenere le solide basi con le quali è stata costruita, mattone dopo mattone, la casa di tutti i moderati italiani. Siamo protagonisti da 30 anni nella scena nazionale italiana, abbiamo fondato il centrodestra e manteniamo la nostra forte identità cristiana, garantista, riformista, europeista, atlantista, anche in campo internazionale, col ruolo fondamentale che ricopriamo nel Ppe. Col segretario nazionale Antonio Tajani tutti noi azzurri abbiamo un compito di grande responsabilità: garantire anche in futuro una Forza Italia protagonista e al servizio per il bene del Paese e degli italiani”. “Il grande merito di Berlusconi è stato quello di essersi fatto carico di una politica adeguata al periodo attuale e al tempo stesso animata della forza e dello spirito dei padri costituenti. E’ riuscito a collocare nel 'nostro tempo' la grande ricchezza che, nel dopoguerra, definì il contesto corretto per una collaborazione costruttiva fra cattolici, socialisti e liberali. Una vera e propria pace culturale, al servizio del Paese…”. L’eurodeputato azzurro Massimiliano Salini ricorda il Cavaliere e vede in Antonio Tajani la guida per la futura Forza italia nel segno della continuità. “Berlusconi ha intrapreso questo percorso di rinvigorimento della politica italiana – dice all’Adnkronos- poco dopo un altro grande evento epocale: la caduta del Muro di Berlino. E da questo percorso è nato un popolo politico, che non rappresenta solo il punto di riferimento per i moderati, ma anche per tutti coloro che fanno del 'buonsenso' il proprio modo di agire all’interno della politica”.

Da i Queen ai Ricchi e Poveri, da Albano e Romina alle hit pop più recenti. Anche la colonna sonora de "Le radici del futuro", l'evento organizzato da Forza Italia per i 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, è all'insegna dell'amarcord. Si sente "sarà perché ti amo" e, poi, "felicità". Le note del 'Canto degli italiani' di Goffredo Mameli risuonano al Salone delle Fontane prima dell'inizio dei lavori, seguite da quelle dell'Inno alla Gioia. Immancabile anche l'inno di Forza Italia, canzone che dal 1994 accompagna gli eventi pubblici del partito azzurro. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)