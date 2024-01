Condividi su

Grande Fratello anticipazioni prossima diretta: i sondaggi del pubblico sulle nomination; Chi sarà eliminato?

L’ultima puntata del Grande Fratello ci ha donato diverse sorprese e colpi di scena che hanno mozzato il fiato del pubblico. Prima fra tutti la sorpresa del televoto: si salvano sia Beatrice che Sergio sancendo una puntata della casa del Grande Fratello in cui nessuno è stato eliminato. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima diretta in onda questo lunedì? Scopriamolo!

Grande Fratello, Marco Maddaloni riceve una visita inaspettata

Grande Fratello Anticipazioni prossima puntata 29 gennaio 2024: Sergio e Federico ai ferri corti

La tensione tra i concorrenti rimane alle stelle, soprattutto tra Sergio e Federico. La scelta del pubblico ha obbligato entrambi a confrontarsi e ad affrontare nuove dinamiche all’interno della casa. Sarà interessante vedere come i due gestiranno questa situazione e se riusciranno a trovare un terreno comune o se il conflitto si presserà sempre di più.

Quando e dove seguire la diretta di Lunedì

L’appuntamento è fissato per le 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La prossima diretta di questa edizione mista del reality ci porterà nuovi momenti di intrattenimento e sorprese. La puntata non avrà solo la Casa e i suoi inquilini come protagonisti, ma anche lo studio con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, insieme ai concorrenti già eliminati che commenteranno gli sviluppi del gioco.

Nomination Grande Fratello, 6 gieffini a rischio eliminazione:

La lista dei nominati per questa puntata si anima di ben sei componenti: Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Nel frattempo, si prospetta un’accesa lotta tra due protagoniste: Beatrice Luzzi e Perla Vitiero. Le due regine della Casa si sono confrontate aspramente durante l’ultima puntata, con scambi di accuse e tensioni palpabili. Un nuovo capitolo si apre nella storia delle rivalità nel Grande Fratello.

La discussione accesa tra Perla, Greta e Mirko

Una delle dinamiche più accattivanti all’interno della casa riguarda la triangolazione tra Perla, Greta e Mirko. Mirko è tornato “moentaneamente” nella Casa, creando nuove complesse situazioni e attirando l’attenzione degli inquilini. Greta, sollecitata da Signorini, ha confessato i suoi sentimenti e il triangolo amoroso potrebbe portare a nuove sorprese e imprevisti.

Grande Fratello Anticipazioni Lunedì 29 gennaio, sondaggi e percentuali delle preferenze sulle nomination

Curiosi di scoprire chi sarà eliminato lunedì 29 gennaio, i sondaggi di Forumfree forniscono già qualche indicazione. Attualmente, Sergio D’Ottavi sembra essere il favorito con il 34,31% dei voti, seguito da Perla Vatiero al 20,54%, Fiordaliso al 16,31%, Stefano Miele al 13%, Federico Massaro al 10,85% e Monia La Ferrera al 5%. Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive, e il responso del pubblico potrebbe riservare nuove sorprese.

La puntata di Lunedì 29 gennaio si preannuncia carica di emozioni, colpi di scena e dinamiche esplosive. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 o Mediaset Infinity e seguire le vicende dei concorrenti del Grande Fratello. Che la sfida continui!

