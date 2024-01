Nuova emissione Btp valore 2024 per fine febbraio. Quanto dura? (aggiornamento 28 GENNAIO)

Condividi su

Nuova emissione Btp valore 2024: si avvicina la prima tappa di un anno ricco di appuntamenti per quanto riguarda i titoli di Stato. Nuova emissione Btp valore 2024: questo sarà un anno ricco di appuntamenti per quanto riguarda i titoli di Stato dedicati ai piccoli investitori. Terza finestra di offerte per i buoni del Tesoro, dopo quella di giugno e ottobre scorsi. Si allunga la data dell’investimento e aumenta il rendimento. Una panoramica delle informazioni fondamentali sull’argomento.

Titoli di Stato: rincorrendo nuovi record

Nuova emissione Btp valore 2024: a partire dal 26 febbraio e fino all’1 marzo terza offerta di titoli di stato dedicati al mercato retail dopo quelle di giugno e ottobre 2023. Un piano fitto di appuntamenti quello previsto dal Tesoro per i “piccoli” investitori quest’anno (dovrebbero rivedersi anche i Btp Italia), dettato dal successo delle precedenti due emissioni di Btp, insieme hanno fruttato oltre 35 miliardi. D’altronde, i record fissati delle due emissioni dello scorso anno sono facilmente spiegabili con il “ritorno” di rendimenti interessanti dopo anni e anni di tassi molto bassi (che chiaramente riducevano il fascino di questo tipo di investimento).

Terza emissione Btp valore 2024: prevista per fine febbraio. Quanto dura?

Nuova emissione Btp valore 2024: come si scriveva prima, si aprirà lunedì 26 febbraio e – a meno di novità dell’ultimo minuto – dovrebbe chiudersi alle ore 13 di venerdì 1 marzo. Novità in arrivo rispetto alle emissioni di giugno e ottobre: i nuovi Btp valore, infatti, avranno una durata di 6 anni (i btp delle precedenti emissioni avevano durati di 4 e 5 anni). Insieme alla durata aumenterà anche il tasso di rendimento che però non sarà comunicato ufficialmente prima del 23 febbraio. Detto ciò, il prodotto continuerà a funzionare in base al meccanismo sperimentato nelle precedenti emissioni, dunque: cedole pagate ogni 3 mesi, di importo crescente in base al tempo trascorso, premio fedeltà per chi mantiene l’investimento fino alla fine pari allo 0,7% del capitale.

