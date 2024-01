Verissimo intervista a Ilary Blasi: i dettagli intimi sul matrimonio con Totti

Condividi su

Nel cuore di Verissimo, Ilary Blasi ha svelato il suo lato più intimo e vulnerabile, condividendo dettagli della sua vita e del suo nuovo libro “Che stupida“, in uscita il 30 gennaio. La conduttrice di Canale 5 ha dichiarato che il libro è un viaggio attraverso la sua storia d’amore con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, rivelando le emozioni che l’hanno accompagnata dall’inizio fino alla fine del loro lungo matrimonio.

Verissimo, intervista a Ilary Blasi: il libro “Che Stupida”

Il titolo provocatorio del libro, “Che stupida“, racchiude il senso di smarrimento e la sorpresa di fronte alle scoperte fatte. Ilary Blasi ha confessato di essersi sentita “stupida” quando ha appreso la verità, ma scrivere il libro è stato per lei un processo catartico, un momento di terapia che le ha permesso di affrontare e superare le emozioni legate alla fine del matrimonio.

Nel corso dell’intervista, Blasi ha rivelato che nonostante la delusione e la nostalgia, non nutre rabbia. Afferma di aver vissuto un matrimonio bellissimo e di non avere rimpianti o rimorsi. La sua analisi della fine della relazione si focalizza sulla necessità di superare la sofferenza e di guardare avanti con maturità.

Credere nell’amore nonostante le difficoltà

Ilary Blasi ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, crede ancora nell’amore e nel matrimonio. Ha evidenziato come la sofferenza, se affrontata con coraggio, possa portare a una nuova consapevolezza e maturità. L’esperienza del divorzio, sebbene difficile, ha contribuito a plasmare una nuova versione di sé stessa.

La conduttrice ha risposto con un sorriso enigmatico alla domanda su un possibile nuovo matrimonio, lasciando aperta la porta al futuro senza rivelare troppo. Parlando del divorzio, Blasi ha espresso la delusione per l’assenza di segnali evidenti che avrebbero potuto preannunciare la fine della loro storia.

La sua decisione di scrivere il libro è stata motivata anche dal desiderio di condividere la sua esperienza con altre donne. Nel corso del documentario “Unica”, Ilary Blasi ha ricevuto il sostegno di molte donne che si sono riconosciute nella sua storia, dimostrando che, nonostante la celebrità, la sua esperienza è simile a tante altre.

Intervista a Ilary Blasi, Verissimo: il processo e la questione dei figli

Affrontando le insinuazioni di Cristiano Iovino, la Blasi ha rivelato di essere in causa con Francesco Totti e ha ringraziato Iovino per le rivelazioni che le hanno aperto gli occhi sul passato del suo ex marito. Ha sottolineato che il suo intento non è alimentare polemiche, ma solo difendersi.

Sulla questione dei figli e del divorzio, Ilary Blasi ha dichiarato che i suoi figli sono a conoscenza di tutto e, nonostante le difficoltà iniziali, sembra che abbiano trovato un nuovo equilibrio. Parlando della sua nuova realtà familiare, la conduttrice ha evidenziato la sua abilità nel riabituarti alla vita in quattro e ha dichiarato che la porta di casa è sempre aperta per Francesco Totti.

In conclusione, parlando del suo ex marito, Blasi ha ammesso di non riconoscerlo più e ha espresso il desiderio che lui trovi la felicità. La sua storia è un viaggio di crescita e cambiamento, un esempio di come le sfide possano portare a nuovi inizi e a una maggiore consapevolezza di sé stessi. Verissimo si fa teatro di verità importanti che ci toccano da vicino, invitando alla resilienza e all’andare avanti nella vita mantenendo sempre fede ai propri valori.

