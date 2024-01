Condividi su

Sanremo 2024: Amadeus acclama Jannik Sinner. L’asso del tennis superospite della kermesse

L’Australia ha vibrato per le gesta tennistiche di Jannik Sinner agli Australian Open, ma ora il giovane campione è chiamato a calcare un palcoscenico diverso: il Festival di Sanremo 2024. Amadeus, direttore artistico e volto della kermesse canora, ha lanciato un invito ufficiale a Sinner, promettendo una standing ovation che il tennista merita per il suo straordinario contributo al mondo del tennis italiano.

Sanremo 2024: Amadeus invita Jannik Sinner, asso nazionale del tennis, al festival di Sanremo

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open è stata non solo un trionfo sportivo ma anche un momento di grande emozione per tutti gli italiani. Il talento e la grinta dimostrati in campo hanno reso Sinner un eroe nazionale. Ora, mentre si prepara a fare ritorno in Italia, una nuova avventura si prospetta per il giovane tennista: il palcoscenico del Festival di Sanremo.

Amadeus ha espresso il suo entusiasmo per l’invito in un video diventato virale, sottolineando che Sinner sarebbe ospite d’onore, senza la necessità di cimentarsi in canto o ballo. L’invito è un omaggio al talento e al carisma di Jannik, che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua abilità tennistica e la sua umiltà fuori dal campo.

L’invito per un meritato plauso

Il tennista, in un primo momento, aveva scherzato sulle sue abilità canore e di ballo, sostenendo di essere “negato”. Tuttavia, Amadeus ha chiarito che la sua presenza a Sanremo sarebbe semplicemente per ricevere l’applauso caloroso che merita, un riconoscimento tangibile per aver regalato al tennis italiano una nuova era di speranza.

“Jannik, sei il numero uno!“, ha dichiarato Amadeus nel suo accorato invito. Il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 febbraio, è atteso con grande trepidazione, non solo per le esibizioni dei Big, ma anche per gli ospiti internazionali e nazionali che saliranno sul palco dell’Ariston.

Questo invito pubblico rappresenta un gesto insolito, ma Amadeus è convinto che un campione come Jannik Sinner debba essere celebrato e applaudito a Sanremo. Ora, la palla è nel campo di Sinner, che potrebbe decidere di accettare l’invito e regalare al pubblico italiano un momento indimenticabile. Staremo a vedere se il giovane tennista accetterà di condividere il suo talento anche fuori dal campo da tennis, regalando al Festival di Sanremo una standing ovation da ricordare.

