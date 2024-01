Carta merito 2024: di cosa si tratta? Requisiti, domanda, importo (aggiornamento 31 GENNAIO)

Carta merito 2024: bonus in arrivo per chi si diploma col massimo dei voti

Carta merito 2024: bonus in arrivo per chi si diploma col massimo dei voti. Carta merito 2024: sul modello del Bonus 500 euro per i neo-maggiorenni, in arrivo un nuovo incentivo destinato a chi si diploma con una votazione eccellente. A chi spetta esattamente? Quando si riceve? Fino a che importo può arrivare? Cosa si può acquistare grazie alla Carta del Merito? Una panoramica delle informazioni fondamentali sull’argomento.

Carta merito 2024: quando arriva?

Carta merito 2024: terminata la stagione del Bonus 18App per tutti, quest’anno il Governo Meloni lancia un nuovo incentivo dedicato più o meno allo stesso target, gli studenti del secondo ciclo superiore e, in particolare, a quelli che si diplomano con una votazione eccellente. Il Bonus 18App, dall’importo di 500 euro, fino all’anno scorso veniva erogato a tutti i neomaggiorenni e permetteva di acquistare libri, musica, biglietti, corsi di formazione.

Adesso verrà distribuito solo a chi ha un Isee inferiore ai 35mila euro. A tale incentivo, solo se ci si diplomerà con il massimo dei voti, però, si potrebbe sommare la Carta del Merito, sempre dal valore di 500 euro (dunque, alcuni diplomati potrebbero ricevere fino a 1.000 euro in un anno). Le spese consentite sono praticamente le stesse: corsi, biglietti, libri e musica ma niente videogiochi o abbonamenti a servizi di streaming, per esempio.

Requisiti, domanda, importo

Carta merito 2024: per ricapitolare, se si rientra nei 35mila euro di Isee, durante l’ultimo anno scolastico, nello specifico, al compimento dei 18 anni di età, si riceverà il Bonus 18App dal valore di 500 euro. Successivamente, per chi si diplomerà con il massimo dei voti, a prescindere dall’Isee, spetterà la Carta del merito, con un importo sempre di 500 euro. Ora, come si fa domanda?

La richiesta per entrambi i bonus va fatta sulla medesima piattaforma web: è in corso di approntamento da parte del Ministero dell’Istruzione. Occhio alle tempistiche: la registrazione online andrà perfezionata – servirà la Spid o la CIE – entro il 30 giugno. Da sottolineare che entrambi i Bonus andranno spesi entro il 31 dicembre dell’anno in cui ci si iscrive alla piattaforma.

