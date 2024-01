Condividi su

Faggiano (caporedattore TP): “Meloni referente di una nuova via conservatrice”

Nel corso dell’ultimo appuntamento del mese (29 gennaio 2024) di Termometro Politico per Base Luna chiama Terra (Radio Cusano Campus) si parla del nuovo Piano Mattei e la “nuova via conservatrice” di Giorgia Meloni. Largo spazio anche al sondaggio settimanale di Termometro, in cui si parla di sicurezza stradale, autovelox, zone 30 e Fleximan.

Faggiano (caporedattore TP): "Meloni referente di una nuova via conservatrice" (AUDIO)

Guarda questo video su YouTube

Un nuovo modo di pensare la viabilità

Si parte proprio dal sondaggio settimanale, in cui si evince che gli autovelox – a detta degli italiani – siano nati per una giusta ragione, ma che siano stati poi utilizzati per far cassa dalle amministrazioni comunali. Tutta la prima parte della chiacchierata a Base Luna Chiama Terra si lega, così, ai dispositivi di sicurezza e all’idea che si ha sul futuro della mobilità e, in generale, delle città.

Faggiano (caporedattore TP): “Meloni referente di una nuova via conservatrice”

Nella seconda parte il focus è tutto rivolto alla conferenza Italia-Africa guidata da Giorgia Meloni, che si pone come nuovo leader europeo di riferimento nei rapporti con il continente nero. Meloni può diventare referente di una nuova via conservatrice, radicale nei valori ma con una prospettiva maggiormente pragmatica nell’ambito della politica internazionale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it