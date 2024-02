Condividi su

Vacanze Pasqua 2024: quando cominciano? I ponti fino all’estate

Vacanze Pasqua 2024: ormai sono alle porte. Non sarà l’ultima pausa per gli istituti scolastici da qui all’estate. Quali saranno i “ponti” nei prossimi mesi? Una panoramica sui periodi di sospensione dell’attività didattica a seconda delle regioni.

Vacanze Pasqua 2024: quando cominciano?

Vacanze Pasqua 2024: ormai sono alle porte. Pasqua, infatti, cadrà domenica 31 marzo: è festivo anche lunedì 1 aprile, Pasquetta. Le scuole però chiuderanno, già giovedì 28 marzo, e riapriranno dopo, il 3 aprile. Si discosta da questo schema solo la Valle D’Aosta dove le scuole riapriranno il giorno 2 aprile, subito dopo Pasquetta. Non passerà molto tempo prima che le scuole chiudano nuovamente i battenti in occasione di un’altra festa nazionale: il 25 aprile.

I ponti fino all’estate

Poco dopo le Vacanze Pasqua 2024, quindi, nuovo periodo di sospensione dell’attività scolastica in occasione della Festa della Liberazione. Il 25 aprile quest’anno cado di giovedì. Per questo motivo molte regioni hanno scelto di prolungare la pausa concedendo “ponte” anche per il 26 e il 27 aprile. Tra queste: Calabria, Campania, Marche, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano (solo venerdì 26 aprile). D’altra parte, molte scuole di altre regioni potrebbero aver previsto il medesimo “ponte” via deliberazione del collegio docenti.

Quindi, altro ponte subito dopo per la Festa dei Lavoratori che cade mercoledì 1 maggio. Le scuole di Liguria e Molise chiuderanno anche 29 e 30 aprile. Poi non ci saranno più pause – il 2 giugno quest’anno cade di domenica – fino all’8 e al 9 giugno, almeno nelle scuole che ospiteranno i seggi per le elezioni europee 2024. Ma a quel punto l’anno scolastico sarà praticamente finito in tutta Italia tra regioni che hanno scelto di terminare il 6 giugno e altre che termineranno le attività didattiche qualche giorno dopo (per esempio, la provincia di Bolzano dove l’anno si chiude il 14 giugno).

