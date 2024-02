Condividi su

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: quando e come si vota. I candidati

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: altro importante appuntamento elettorale di quest’anno dopo le elezioni regionali Sardegna e prima delle elezioni europee (senza dimenticare che si voterà anche in Umbria, Basilicata e Piemonte). Domenica 10 marzo 2024 si aprono le urne per eleggere il nuovo Governatore abruzzese. In pole il Presidente della Regione uscente Marco Marsilio. Cosa dicono i sondaggi?

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: quando e come si vota

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: le urne si apriranno domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. La legge elettorale che regola la tornata si basa su un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4% per le liste singole e del 2% per le liste che invece si posizionano all’interno di una coalizione. Da segnalare, inoltre, che non è previsto il voto disgiunto: in pratica, non si può votare per un candidato Presidente e – parallelamente – per una lista che non lo sostiene. Due i candidati in corsa: verrà eletto Governatore quello che prenderà anche un solo in più dell’altro (a seconda del numero di voti ottenuto verrà assegnato al vincitore un premio di maggioranza variabile tra il 60% e il 65% dei seggi in consiglio).

Candidati e cosa dicono i sondaggi

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: due i candidati alla carica di Governatore. Il Presidente della Regione uscente Marco Marsilio sostenuto dal centrodestra, maggioranza di governo anche a livello nazionale, e Luciano D’Amico appoggiata non solo dall’asse Pd-M5S ma anche da centristi, Azione, Italia Viva, +Europa, e sinistra. Cosa dicono i sondaggi? Il Presidente uscente di centrodestra Marsilio è dato in vantaggio. A distanza di circa 5 punti Luciano D’Amico. Per quanto riguarda le liste: Fratelli D’Italia dovrebbe veleggiare poco sotto il 30%, il Pd dovrebbe fermarsi sotto il 19% secondo le rilevazioni più autorevoli. Lega sotto l’8% scavalcata da Forza Italia e Movimento 5 Stelle che dovrebbero attestarsi sopra il 10%.

