Elezioni Amministrative 2024: quando si vota e dove. Guida veloce

Amministrative 2024: più o meno 3.700 comuni saranno chiamati al voto il prossimo giugno. L’importante tornata sarà accorpata alle Europee e alla Regionali in Piemonte. Dove si eleggerà il sindaco? Quali sono esattamente le tempistiche del voto? Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento.

Amministrative 2024: quando si vota e dove

Amministrative 2024: più o meno 3.700 comuni (anche quelli in Sicilia e Sardegna) saranno chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno per il rinnovo del consiglio e l’elezione del sindaco. Come intuibile dalle date, la tornata coinciderà con il voto per le Europee ma anche con le Regionali in Piemonte. Tempistiche inconsuete quelle decretate dal Consiglio dei Ministri: sabato 8 si vota dalle 15 alle 23, invece, domenica 9 secondo l’orario tradizionale, dalle 7 alle 23.

Per quanto riguarda lo spoglio: si darà precedenza alle schede relative al voto per l’Europarlamento (in Piemonte si passerà poi all’esame delle schede per le Regionali). Solo al termine dello spoglio per le Europee si passerà al conteggio di quelle riguardanti il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Nei comuni dove si renderà necessario un secondo turno, si tornerà alle urne domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

Accorpamento con Elezioni Europee e Regionali Piemonte

Amministrative 2024: si vota in 3.516 comuni posti in regioni a statuto ordinario, interessati anche 184 comuni in regioni a statuto speciale. La tornata si svolgerà in ben 27 comuni capoluogo di provincia. Di questi 6 sono anche capoluogo di regione: Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.

