Cedolino NoiPa maggio 2024, quando viene emesso e quando vederlo

Il mese di maggio porta con sé importanti novità per i dipendenti della pubblica amministrazione in attesa del pagamento della rata ordinaria NoiPA. Ecco una panoramica sulle date di emissione e sul Bonus Mamma previsto per questo mese.

Calendario delle emissioni NoiPA maggio 2024

Il processo di gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici per il mese di maggio inizia già a fine aprile con le fasi preliminari di elaborazione. L’importo netto che sarà accreditato può essere visualizzato attraverso il portale NoiPA all’inizio del mese di maggio, una volta completate le operazioni di emissione.

Oggi si chiude l’elaborazione dello stipendio di maggio e, contestualmente, nel giro di pochi giorni tutti potranno vedere l’importo

Lunedì 29 aprile: Chiusura delle linee per l’elaborazione dello stipendio di maggio per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e i supplenti annuali del comparto scolastico.

Chiusura delle linee per l’elaborazione dello stipendio di maggio per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e i supplenti annuali del comparto scolastico. Mercoledì 1° o giovedì 2 maggio: Data prevista per la visualizzazione dell’importo netto in accredito sulla piattaforma NoiPA.

Bonus Mamma e azzeramento dell’Addizionale Irpef per residenti in Liguria

Il mese di maggio segna anche l’introduzione del Bonus Mamma per le lavoratrici del settore pubblico, insieme all’azzeramento dell’Addizionale Irpef per i lavoratori residenti in Liguria che rientrano nei requisiti stabiliti dalla recente legge regionale.

Bonus Mamma arriva finalmente nel cedolino NoiPa maggio 2024: chi ne beneficia e importo stimato

Il Bonus Mamma è destinato alle lavoratrici del settore pubblico con almeno due figli a carico e un contratto a tempo indeterminato. A partire dal mese di maggio, le dipendenti che hanno fatto domanda vedranno l’importo aggiuntivo sulla propria busta paga.

Importo e benefici: Il Bonus Mamma consiste in un taglio totale dei contributi, con un importo massimo di 3.000 euro all’anno, corrispondenti a 250 euro mensili. Questo beneficio offre un sostegno importante alle lavoratrici, promuovendo la maternità e il benessere familiare.

Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del Bonus Mamma e per conoscere le istruzioni specifiche, si consiglia di consultare le FAQ e le circolari dell’INPS. Continuate a seguire gli aggiornamenti attraverso il portale NoiPA per rimanere informati su tutte le novità relative agli stipendi e ai benefici previsti per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Come visualizzare il cedolino NoiPA maggio 2024 passo dopo passo

Accesso al portale NoiPA: Accedi al portale NoiPA utilizzando le credenziali fornite al momento dell’assunzione o tramite SPID, CIE, o CNS. Sezione “Self Service”: Nella tua area riservata, clicca su “Self Service.” Consultazione Pagamenti: Seleziona “Consultazione Pagamenti” per accedere ai cedolini pubblicati. Download gratuito in formato PDF: Troverai l’elenco dei cedolini. Puoi scaricarli gratuitamente in formato PDF.

