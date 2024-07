Sondaggi elettorali Swg, in ripresa il Movimento 5 Stelle

Condividi su

Gli italiani non sono soddisfatti dalla riconferma di Von der Leyen

La caduta subita alle elezioni europee è stata superiore alle attese ed è stata provocata soprattutto dalla forte astensione più che dalla disaffezione degli elettori. È forse per questo che oggi che i sondaggi elettorali Swg prevedono un’affluenza un po’ maggiore a nuove ipotetiche elezioni il Movimento 5 Stelle appaia in risalita.

Nell’ultima settimana il M5S è cresciuto di tre decimali andando all’11,4%, molto più di quanto ottenuto nel voto di giugno, anche se allo stesso tempo molto meno di quanto era solito raggiungere gli ultimi dieci anni.

Al contrario, il centrodestra risulta in discesa. Fratelli d’Italia perde lo 0,2% e va al 29,8%, comunque un dato molto oltre sopra la propria media, mentre la Lega scende dall’8,5% all’8,3%, la stessa percentuale di Forza Italia che rimane ferma.

All’opposizione il Pd, con il 22,7%, un decimale meno della scorsa settimana, si conferma molto al di sotto del livello delle europee, mentre Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,2% e vanno al 6,7%, sono sulle stesse cifre di giugno. In discesa di due decimali è anche Azione, Italia Viva, invece, è stabile al 2,4% e +Europa cresce dello 0,2%, tornando al 2%.

Su, ma di poco, solo dello 0,1%, anche Pace Terra Dignità, che arriva all’1,5%, e soprattutto le liste sotto l’1%, che guadagnano lo 0,3% e arrivano al 3,7%.

Sondaggi elettorali Swg, Gentiloni meglio di Fitto come commissario Ue

Gli italiani non vedono di buon occhio la riconferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. Solo il 35% di dichiara molto o abbastanza soddisfatto, è una percentuale che sale al 59% tra chi vota l’opposizione e scende al 26% tra quanti si identificano con il centrodestra.

Il 46%, invece, è contrario, e si raggiunge il 64% tra quanti votano per i partiti della maggioranza. Non pochi, il 19%, coloro che non si esprimono.

Secondo i sondaggi elettorali di Swg per il 50% la conferma di Von der Leyen rappresenta un’occasione mancata per cambiare la Ue, ma per il 47% è positivo che ci possa essere una continuità. Il 45% crede che questa decisione non tenga in conto la crescita dei seggi assegnati alla destra nelle ultime elezioni europee.

Ora anche l’Italia dovrà designare un commissario europeo, i pronostici vedono in pole position Raffale Fitto, che però solo il 30% degli italiani ritiene adeguato, il 53% tra chi vota centrodestra. Per il 51%, non è la scelta giusta.

Sono giudizi peggiori di quelli che riguardano il commissario uscente Paolo Gentiloni, su cui gli intervistati si spaccano. Per il 43% è stato efficace come responsabile degli affari economici e monetari, esattamente la stessa percentuale di quanti credono che sia stato inefficace.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 24 e il 28 luglio con metodo Cawi su 800 persone, mentre quelli riguardanti le intenzioni di voto sono stati fatti tra il 24 e il 29 luglio con metodo Cati-Cawi-Cami su 1.200