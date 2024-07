Condividi su

Rottamazione cartelle settembre: confermata nuova data. Qual è

Rottamazione cartelle settembre: arrivata l’ufficialità per quanto riguarda la proroga relativa al saldo della quinta rata dopo il Consiglio dei Ministri del 26 luglio. Con il decreto approvato a seguito del Cdm si concede oltre un mese in più ai contribuenti che hanno avuto accesso alla definizione agevolata. Ecco la nuova data da tenere a mente.

Rottamazione cartelle settembre: confermata nuova data

Rottamazione cartelle settembre: nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 luglio il Governo ha scelto di dare più tempo ai contribuenti che partecipano alla definizione agevolata dei debiti con il Fisco (contratti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e i 30 giugno 2022). Nello specifico, come si potrà leggere in un apposito decreto la cui pubblicazione avverrà a breve, la scadenza fissata per il pagamento della quinta rata della rottamazione quater – quella del 31 luglio (anche se di fatto sono concessi 5 giorni di tolleranza per il versamento) – sarà ritardata di oltre un mese. Nuova scadenza, dunque, fissata al 15 settembre 2024.

Quinta rata entro il 15 settembre

Rottamazione cartelle settembre: dunque, più tempo per pagare la quinta rata relativa al piano di risanamento dei carichi pendenti con l’AdE. La scadenza non è più fissata al 31 luglio (o meglio al 5 agosto) ma al 15 settembre (sempre considerando i giorni di tolleranza, più precisamente, al 20 settembre). Respiro allora per i contribuenti che partecipano alla definizione agevolata: la scadenza di luglio cadeva comunque in parallelo a circa un centinaio di altre scadenze fiscali.

Purtroppo saltare anche una sola rata determina la decadenza dal piano di ripianamento dei debiti contratti con la Riscossione (che di contro però risulta molto conveniente visto che esclude il pagamento di interessi, sanzioni, more, aggio). A questo punto ci si può chiedere se anche la scadenza fissata per il pagamento della sesta rata subirà uno slittamento? Al momento resta fissata al 30 novembre 2024, ad appena un mese e mezzo da quella precedente dopo la proroga.

