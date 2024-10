Condividi su

Regionali Liguria 2024: quando e candidati. Cosa dicono i sondaggi

Regionali Liguria 2024: niente accorpamento con le elezioni in Umbria ed Emilia Romagna, il voto previsto per fine ottobre. Fuori dalla partita l’ex Presidente Toti travolto da un’inchiesta giudiziaria, in corsa ben 9 candidati. Per i sondaggi però l’esito della tornata sarà deciso del più classico duello della nostra politica, quello tra centrodestra e centrosinistra.

Regionali Liguria 2024: quando si terranno e chi sono i candidati

Regionali Liguria 2024: alla fine niente accorpamento con le elezioni in Umbria ed Emilia Romagna (dove si voterà domenica 17 e lunedì 17 novembre). Per il nuovo governatore si vota domenica 27 (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre 2024 (dalle 7 alle 15). Fuori dalla partita Giovanni Toti travolto da un’inchiesta giudiziaria – ha patteggiato una condanna a due anni – ormai al termine del suo secondo mandato.

Sono ben 9 i candidati in corsa per sostituirlo anche se sono in particolare 3 quelli che accentreranno la maggior parte dei voti. Il centrodestra unito sostiene il sindaco di Genova Marco Bucci, il centrosinistra (Pd-M5S-AVS senza centristi) l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando. L’ex pentastellato Nicola Morra con la sua lista Uniti per la Costituzione vorrebbe giocare il ruolo di terzo incomodo tra i due.

Cosa dicono i sondaggi?

Regionali Liguria 2024: la regione è stata considerata a lungo una roccaforte del centrosinistra. Ciò fino al 2015 quando Giovanni Toti riuscì a portarla in quota centrodestra, grazie anche all’exploit del Movimento 5 Stelle che prese il 24%, risultato che di fatto tagliò le gambe al Pd. Nel 2020, invece, molto diverso il risultato di Toti che venne confermato con un’affermazione nettissima.

Con Toti fuori dai giochi l’esito del voto sembra ad oggi abbastanza incerto. Posto che Morra non dovrebbe riuscire a strappare più del 2-3%, secondo i sondaggi disponibili si annuncia un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, con il primo schieramento leggermente in vantaggio (circa mezzo punto di percentuale) secondo le rilevazioni della vigilia.

