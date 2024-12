Condividi su

Pagamento Tari 2025: sconti ed esenzione. Quando scattano?

Pagamento Tari 2025: quando si può ottenere uno sconto sull’importo da versare? Quando invece scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti? Su questo versante molto dipende dalle regole dei singoli comuni. Tuttavia, è possibile dare delle informazioni generali sull’argomento.

Pagamento Tari 2025: quando si può ottenere uno sconto?

Pagamento Tari 2025: la Tari è un’imposta locale che finanzia i costi legati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Essa è dovuta da chi occupa un immobile o, nel caso di abitazioni vuote, da chi ne detiene il diritto di proprietà. Non si basa tanto sulla quantità effettiva di rifiuti prodotti ma piuttosto sulla possibilità di produrli. La Tari è calcolata in base a due componenti: una quota fissa e una quota variabile. Questa dipende, in poche parole, dalle caratteristiche dell’immobile e dalla numerosità del nucleo familiare.

Quando si ottiene uno sconto sull’importo da pagare? Ci sono poche situazioni in cui è possibile ottenere uno sconto sulla Tari. Si può ottenere uno sconto del 40% in caso di immobili localizzati in zone non servite dalla raccolta dei rifiuti. Se il servizio di gestione dei rifiuti non viene effettuato per motivi sindacali o altre emergenze che possano compromettere la sicurezza, è previsto uno sconto del 20%.

Molti Comuni offrono degli sconti a coloro che la pagano con regolarità oppure a chi vive da solo. Sconti significativi sono previsti in alcuni comuni per chi effettua il compostaggio domestico o per chi porta i rifiuti alle isole ecologiche. Inoltre, è prevista una riduzione per le “seconde case”. In pratica, chi possiede una seconda casa utilizzata solo per pochi mesi all’anno può richiedere una riduzione dell’importo (ma deve dimostrare che l’immobile spesso è disabitato).

Quando scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta?

Pagamento Tari 2025: quando scatta, invece, l’esenzione totale dall’applicazione e, quindi, dal pagamento dell’imposta? Sostanzialmente solo in caso di “casa disabitata”. Ancora meglio, se un immobile è disabitato e non presenta elementi di arredo, è possibile richiedere l’esenzione dalla Tari. È fondamentale, però, che le utenze di luce, gas e acqua non siano allacciate e che il locale non sia idoneo ad ospitare persone.