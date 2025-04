Condividi su

Elezioni Veneto 2025: quando si vota? Candidati e sondaggi

Elezioni Veneto 2025: non si sa ancora la data ma come quelle in Campania risultano già al centro del dibattito politico. Quando potrebbe svolgersi il voto? Quali sono le possibilità di un election day? Cosa dicono i sondaggi visto che l’attuale Governatore Zaia non potrà candidarsi per un terzo mandato?

Elezioni Veneto 2025: quando si vota?

Elezioni Veneto 2025: potrebbero tenersi nell’autunno del 2025 ma è ancora presto per avere una data ufficiale. Viva l’ipotesi di un election day. Si accorperebbero le elezioni regionali con comunali e referendum. Un’ipotesi, d’altra parte, tutt’altro che priva di possibili complicazioni. A partire dalle divergenze tra legge regionale, prevede una finestra di voto in primavera, e legge elettorale nazionale, stabilisce la durata di una legislatura in 5 anni esatti. In sintesi, non è escluso che si voti a fine anno ma probabilmente il rispetto della gerarchia normativa, alla fine, determinerà l’apertura delle urne nella primavera del 2026.

Chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi?

Elezioni Veneto 2025: capitolo candidati. La situazione è in rapida evoluzione. Luca Zaia, attuale “governatorissimo”, non potrà candidarsi a un terzo mandato. Pesa la bocciatura della Consulta sulla legge campana che avrebbe permesso anche al Governatore De Luca di proporsi per un terzo mandato consecutivo. Uno scenario che costringe il centrodestra a cercare un nuovo candidato. Mario Conte, sindaco di Treviso, sembra essere in pole position per la Lega. Tuttavia, Fratelli d’Italia potrebbe sgambettare l’alleato candidando Elena Donazzan.

In parallelo, il centrosinistra sta lavorando per trovare un candidato che possa strappare la regione al centrodestra nel post-Zaia Circolano i nomi di Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd (che si è un po’ autocandidato), e di Antonella Viola, nota scienziata immunologa (che prende tempo). Quando si avrà un nome definitivo si potranno valutare effettivamente le possibilità del centrosinistra che al momento risulta intorno al 30% in Veneto (mentre il centrodestra sarebbe poco sopra il 50% secondo gli ultimi sondaggi).