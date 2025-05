Condividi su

Scioperi giugno 2025: quando e per quanti giorni? Calendario completo

Scioperi giugno 2025: si prepara un mese davvero caldo per i pendolari e per tutti gli italiani che si metteranno in viaggio. Alcuni giorni sono proprio da “bollino nero”. Il calendario completo con le date da tenere a mente per provare a ridurre i disagi.

Decreto Sicurezza 2025: verso l’approvazione definitiva. Le novità

Scioperi giugno 2025: si prepara un mese caldo per i trasporti

Scioperi giugno 2025: si prepara un mese caldo per i pendolari e per tutti gli italiani che si metteranno in viaggio. Ferrovie, trasporto pubblico locale, aeroporti e trasporto merci: tutti i settori che saranno toccati dalle agitazioni sindacali nel corso di giugno 2025. Tra le date più importanti da tenere a mente sicuramente il 3 giugno quando è previsto uno sciopero dei treni che coinvolgerà tutta la rete nazionale e il 20 giugno per quando si prevede un blocco totale dei trasporti. Per quanto riguarda il settore aeroportuale da segnare sul calendario il 13 giugno.

Il calendario completo

Di seguito, il calendario dettagliato degli scioperi di giugno 2025:

1 giugno : Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Genova (Amt/Cub Trasporti).

: Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Genova (Amt/Cub Trasporti). 3 giugno : Sciopero di 23 ore delle ferrovie (Rfi, Assemblea Nazionale dei Lavoratori, Cobas). Disagi anche in Sardegna (Arst).

: Sciopero di 23 ore delle ferrovie (Rfi, Assemblea Nazionale dei Lavoratori, Cobas). Disagi anche in Sardegna (Arst). 4 giugno : Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico in Toscana (Autolinee Toscane/Cobas). Sciopero di 24 ore del trasporto merci su rotaia (Gts Rail).

: Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico in Toscana (Autolinee Toscane/Cobas). Sciopero di 24 ore del trasporto merci su rotaia (Gts Rail). 5 giugno : Sciopero di 24 ore del personale di Gts Rail, coinvolgendo il settore merci ferroviario.

: Sciopero di 24 ore del personale di Gts Rail, coinvolgendo il settore merci ferroviario. 6 giugno : Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Bolzano (Sad/Uilt-Sgk).

: Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Bolzano (Sad/Uilt-Sgk). 9 giugno : Sciopero di 4 ore a La Spezia del personale Atc (Cub Trasporti). Sciopero nazionale di circa 8 ore nel settore merci ferroviario (Captrain Italia, Medway Italia).

: Sciopero di 4 ore a La Spezia del personale Atc (Cub Trasporti). Sciopero nazionale di circa 8 ore nel settore merci ferroviario (Captrain Italia, Medway Italia). 13 giugno Sciopero di 24 ore degli autisti Sea negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Dalle 13 alle 17, sciopero di 24 ore del comparto aereo e indotto in tutta Italia (Cub Trasporti).

14 giugno : Sciopero di 24 ore del personale Rfi in Sardegna.

: Sciopero di 24 ore del personale Rfi in Sardegna. 15 giugno : Sciopero di 4 ore di personale ferroviario a Napoli (Anm). Sciopero di 23 ore del personale Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta (Trenord e personale di vendita).

: Sciopero di 4 ore di personale ferroviario a Napoli (Anm). Sciopero di 23 ore del personale Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta (Trenord e personale di vendita). 16 giugno : Sciopero di 23 ore di Trenord in Lombardia, dalle 3 del mattino alle 2 del 17 giugno.

: Sciopero di 23 ore di Trenord in Lombardia, dalle 3 del mattino alle 2 del 17 giugno. 20 giugno Sciopero generale di 24 ore proclamato da più sigle nazionali (Usa, Cub, Sgb, Sbm, Flai Trasporti e Servizi) che coinvolgerà tutte le categorie (pubblico e privato) In particolare, lo sciopero interesserà il settore ferroviario dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20 giugno e il settore autostradale dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno. Aeroporti e aziende di handling si fermano per 24 ore, con proteste anche nel settore marittimo, che prevede uno sciopero di 48 ore dal 5 al 7 luglio.