Inizio scuola 2025/2026: quando le prossime vacanze? Calendario

Inizio scuola 2025/2026: parte il conto alla rovescia per la ripresa delle lezioni. Come di consueto al Nord si inizia prima che al Sud: lungo tutto lo stivale gli studenti di nuovo tra i banchi tra l’8 e il 16 settembre. Il calendario con le date esatte regione per regione.

Inizio scuola 2025/2026: il calendario regione per regione

Inizio scuola 2025/2026: parte il conto alla rovescia per la ripresa delle lezioni. Come di consueto al Nord si inizia prima che al Sud: lungo tutto lo stivale gli studenti di nuovo tra i banchi tra l’8 e il 16 settembre. Il calendario con le date esatte regione per regione:

  • Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre
  • Piemonte: 10 settembre
  • Valle d’Aosta: 10 settembre
  • Veneto: 10 settembre
  • Trentino: 10 settembre
  • Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre
  • Friuli Venezia Giulia: 11 settembre
  • Lombardia: 12 settembre
  • Abruzzo: 15 settembre
  • Basilicata: 15 settembre
  • Campania: 15 settembre
  • Emilia Romagna: 15 settembre
  • Lazio: 15 settembre
  • Liguria: 15 settembre
  • Marche: 15 settembre
  • Molise: 15 settembre
  • Sardegna: 15 settembre
  • Sicilia: 15 settembre
  • Toscana: 15 settembre
  • Umbria: 15 settembre
  • Puglia: 16 settembre
  • Calabria: 16 settembre

Quando le prossime vacanze?

Inizio scuola 2025/2026: quando sono previste, invece, le vacanze durante l’anno scolastico che sta per avere inizio? Ecco le date precise (a cui aggiungere il giorno in cui si celebra il giorno del santo patrono cittadino) da cui si possono evincere anche le possibilità di “ponte”:

  • sabato 1 novembre 2025, Tutti i Santi
  • lunedì 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione
  • giovedì 25 dicembre 2025, Natale
  • venerdì 26 dicembre 2025, Santo Stefano
  • giovedì 1 gennaio 2026, Capodanno
  • martedì 6 gennaio 2026, Epifania
  • lunedì 6 aprile 2026, lunedì dell’Angelo
  • sabato 25 aprile 2026, Anniversario della Liberazione
  • venerdì 1 maggio 2026, Festa del Lavoro
  • martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica

