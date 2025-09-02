Scioperi settembre 2025: quando e che settori? Calendario
Scioperi settembre 2025: comincia un altro mese caldo sul fronte agitazioni sindacali. Come di consueto, le proteste riguarderanno in particolare i trasporti. Una panoramica veloce delle date da tenere a mente e dei settori coinvolti.
Scioperi settembre 2025: quando e che settori?
Scioperi settembre 2025: comincia un altro mese caldo sul fronte agitazioni sindacali. Come di consueto, le proteste riguarderanno in particolare il settore trasporti. Dunque, disagi annunciati per chi utilizza mezzi del trasporto pubblico locale, treni e aerei da un lato all’altro dello Stivale e soprattutto, per i cittadini dei centri più grandi. In particolare, i viaggiatori devono segnare in rosso sul calendario le date del 4 e del 5 settembre per quanto riguarda i treni, l’8 e il 15 settembre per il trasporto pubblico locale, il 6 e il 26 settembre per il trasporto aereo.
Il calendario completo
Ecco il calendario completo degli scioperi di settembre 2025:
- 4 settembre
- Sciopero del trasporto pubblico a Roma ma anche in diverse località di Sicilia e Liguria
- 4-5 settembre
- Sciopero nazionale del personale ferroviario del Gruppo FS (dalle 21:00 del 4 alle 18:00 del 5)
- 6 settembre
- Sciopero settore aereo (Easyjet, Volotea, Wizzair)
- 8 settembre
- Sciopero del trasporto pubblico in molte città, tra cui Catania, Palermo, Enna, Savona
- 10 settembre:
- Sciopero del trasporto pubblico locale ad Alessandria
- 15 settembre
- Mobilitazioni di 24 ore in varie città di Liguria, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna
- Sciopero del settore ferroviario calabrese
- 16 settembre
- Sciopero del trasporto pubblico locale a Bari (4 ore).
- 18 settembre
- Sciopero del trasporto pubblico locale in Sardegna e a Roma.
- 19 settembre
- Sciopero del trasporto pubblico a Palermo, Modena, Reggio Emilia, Piacenza
- 22 settembre
- Sciopero in Emilia-Romagna: 24 ore di fermo per Seta, 4 ore per ORSA Trasporti.
- 26 settembre
- Sciopero generale del settore aereo
