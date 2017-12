Belle & Sebastien – L’avventura continua: trama, cast e curiosità

Nella magica sera di Natale, i bambini non aspettano altro che restare accovacciati accanto al caminetto caldo, godendosi un po’ di cioccolato. A tenergli compagnia ci sarà una magnifica storia di amicizia, coraggio e lealtà.

Belle & Sebastien – L’avventura continua è un film del 2015, diretto da Christian Duguay; sequel di Belle & Sebastien del 2013, a sua volta basato sulla serie di racconti di Cécile Aubry. La storia narra dell’amicizia tra un bambino orfano e un cane da montagna dei Pirenei.

Belle & Sebastien – L’avventura continua: di cosa si tratta



Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina dalla guerra. La ragazzina ha ricevuto una medaglia al valore per i servizi resi e sta tornando a casa. Il giorno del ritorno, sfortunatamente, Angelina rimane vittima di un terribile incidente aereo e, di conseguenza, viene data per morta. Sebastien, però, non si rassegna all’idea di averla perduta e decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo migliore amico peloso. Durante la spedizione di salvataggio, Sebastien si troverà di fronte ad una grande scoperta che cambierà la sua vita.

Belle & Sebastien – L’avventura continua: Cast e curiosità

L’intero cast del primo film si ritrova catapultato in un’altra avvincente avventura. Protagonista assoluto è Félix Bossuet, piccolo attore francese, al suo ruolo di esordio, che interpreta l’orfano Sebastien. Il regista lo ha scelto tra circa 2400 candidati, vedendogli il ruolo come cucito addosso.

Ricordiamo che la storia è stata resa famosa dalla trasposizione sul piccolo schermo, dapprima come una serie tv; poi come cartone d’animazione giapponese. Il regista del film, Nicolas Vanier, è un fan della serie in bianco e nero degli anni ’60 e, per questo motivo, quando gli è stato proposto il film, è stato felicissimo di accettare.

Il cane, Belle, è stato interpretato da tre esemplari diversi, tutti della stessa razza. Uno di loro è italiano e vive in Piemonte.

Maria Iemmino Pellegrino

