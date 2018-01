Elezioni politiche: candidati Lega al Sud, nomi e liste pronti

Il Carroccio targato Matteo Salvini prepara l’assalto alle circoscrizioni meridionali. Dopo lunghe trattative con gli altri partiti della coalizione alla fine la Lega correrà in 15 collegi uninominali del Sud. 8 si trovano in Lazio; 3 in Sicilia; 3 in Puglia; 2 in Campania e uno in Calabria. Inoltre, la Lega avrà appoggerà anche 3 candidati del Partito Sardo d’Azione mettendo la “bandierina”, quindi, anche sulla Sardegna. Non si tratta, però, dell’alba di una nuova classe dirigente leghista, nonostante in molti abbiano partecipato al progetto, ormai deragliato, di “Noi con Salvini”. Più che altro si stanno ospitando i “fuoriusciti” da altre esperienze di centrodestra; in particolare si parla di ex Forza Italia e fittiani.

In Lazio è già certa la candidatura dell’ex An e Pdl Barbara Saltamartini e dell’economista anti-euro Alberto Bagnai. Di certo, verrà dato spazio anche a due profili del Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno ancora da scegliere. In Sicilia, verrano schierato tre candidati che prima di avvicinarsi al partito di Salvini hanno militato a lungo nella fila centriste. Rispondono ai nomi di Alessandro Pagano, Angelo Attaguile e Carmelo Lo Monte. Per quanto riguarda la Puglia, spazio a Nuccio Altieri e Roberto Marti, entrambi sono stati forzisti, poi hanno aderito ai Conservatori e Riformisti di Fitto. In corsa anche Rossano Sasso ex coordinatore regionale di Noi con Salvini.

Ci saranno Gianluca Cantalamessa (ex Forza Italia) e Giuseppina Castiello (ex An) in Campania. Pronto il presidente di Eurotrend, sponsor del Biella Pallacanestro, Francesco Montoro per il collegio di Catanzaro-Vibo Valentia in Calabria. In terra sarda, garantito l’appoggio nei collegi maggioritari centro e nord dell’Isola per i candidati del Partito Sardo d’Azione; nel proporzionale, la Lega avrà come capolista al Senato il segretario del movimento autonomista Christian Solinas.

