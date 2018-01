Candidati Liberi e Uguali: le liste di Camera e Senato per le elezioni

Presentate le liste dei candidati di Liberi e Uguali. Poche sorprese e molte conferme rispetto a quanto ci si aspettava.

Lombardia. Pippo Civati sarà capolista nei collegi plurinominali di Brescia e Bergamo.

Emilia Romagna; a Bologna, guida il listino plurinominale Pierluigi Bersani; dietro di lui i parlamentari uscenti Maria Cecilia Guerra e Giovanni Paglia. La Guerra correrà anche nel collegio uninominale di Modena lo stesso di Beatrice Lorenzin. Scelto Vasco Errani come capolista al Senato in quel di Bologna; sfiderà Pier Ferdinando Casini, candidato del Pd.

Veneto. Posto in cima al plurinominale per Bersani a Rovigo e Padova, dove è stata presentata anche Anna Falcone; all’uninominale di Verona c’è sempre l’ex segretario Dem. Spazio anche all’ex sindaco di Padova Flavio Zanonato al collegio senatoriale di Padova. Alessia Petraglia (Si) capolista al proporzionale del Senato.

Toscana. Schierati Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Mdp, e Nicola Fratoianni, segretario di Si. Il primo guiderà 3 collegi plurinominali della regione e correrà in un uninominale a Pisa; inoltre, il secondo capolista in un collegio plurinominale. Petraglia e l’ex deputato di Mdp Paolo Fontanelli capilista per il Senato.

Basilicata. Anche qui schierato Speranza; insieme a Filippo Bubbico, correrà in un collegio uninominale. L’unico collegio lucano per il Senato è andato a Cristina Coviello.

Marche. Le due deputate Lara Ricciatti (Mdp) e Beatrice Brignone (Possibile) in testa ad altrettanti collegi plurinominali. Il giurista Piergiovanni Alleva proverà a conquistare il collegio senatoriale di Ancona-Jesi.

Lazio. Capilista al Senato Pietro Grasso e Loredana De Petris; per la Camera pronti Speranza, Stefano Fassina, Elisa Simoni e Alfredo D’Attore.

Umbria. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e responsabile della campagna Leu, in cima alla lista per la Camera. Poi Andrea Maestri di Possibile guida il listino proporzionale per il Senato.

Campania. Un posto al plurinominale per la Camera Napoli 2 per Arturo Scotto.

Sicilia. Guglielmo Epifani guiderà il partito in ben 3 collegi.

