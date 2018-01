Elezioni Regionali Lazio 2018, lista M5s: i nomi dei candidati

Ufficializzati i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali per il rinnovamento del consiglio della Regione Lazio. Sono 32. Di questi, 4 sono consiglieri uscenti.

Davide Barillari (1974), che nei 5 anni passati, presso il Consiglio del Lazio è stato componente della III (Vigilanza sul pluralismo dell’informazione) e VII Commissione (Politiche sociali e Salute). Valentina Corrado (1986), il più giovane consigliere pentastellato, presso il Consiglio è stata Presidente del Comitato regionale di controllo contabile. Oltre a componente della Commissione consiliare speciale riforme istituzionali. Infine, la Corrado appartiene alla I (Affari istituzionali) e IV Commissione (Bilancio).

Silvana Denicolo’ (1966), che è stata componente della II (Affari comunitari e internazionali) e VIII Commissione (Sviluppo economico).

Infine, Devid Porrello (1980). Vice Presidente della Commissione consiliare speciale sul terremoto. Ha fatto parte della VI (Ambiente) e VII Commissione (Politiche sociali e salute).

Tra gli attuali consiglieri presso la Regione Lazio, restano fuori dalle liste Silvia Blasi e Gaia Pernarella. Oltre a queste, Gianluca Perilli, candidato però al Senato nel collegio Lazio 1.

Di seguito i restanti candidati cinquestelle che appoggeranno Roberta Lombardi, in corsa per la presidenza della Regione Lazio:

Maria Grazia Altibrandi, Giuseppa Campo, Chiara Pascolini, Francesca De Vito, Marco Agostini, Marco Martens, Valerio Novelli, Pier Luigi Impedovo, Carlotta Graziani, Sandra Elizabeth Yaguana Chamorro, Marco Cacciatore, Danilo Barbuto, Manuela Cavazzini, Matteo Pietropaoli; Luigi Plos, Eleonora Zampelli, Tiziana Alterio, Sara Ciasco, Anahita Aryan; Giacomo Balestrieri, Fabiana Pinna, Giuseppe Cracchiolo, Carlo Maria Chiossi, Stefania Di Toro, Marco Valente, Andrea Vasselli, Giuseppe Granata.

Come risaputo, nel Lazio sarà election day. Si voterà domenica 4 marzo sia per le politiche che per le regionali, dalle 7 alle 23. Per quanto riguarda le elezioni per il Consiglio del Lazio, l’elettore voterà su un’unica scheda per eleggere direttamente il Presidente regionale e il consiglio. E’ previsto il voto disgiunto tra candidato presidente e una lista ad esso non collegata. Inoltre, sono previsti fino a due voti di preferenza per i candidati della lista prescelta dall’elettore. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile. Pena l’annullamento della seconda preferenza.

