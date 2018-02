Burian 2018 in arrivo: quanto dura il freddo e cosa comporta

Il Burian 2018 sta per lambire il territorio italiano. L’inizio è previsto per domenica 25, sebbene il Nord sia già imbiancato. Ecco quanto durerà e le ultime previsioni a riguardo. C’è grande attesa per l’arrivo del Burian 2018 in Italia. Con la neve e il vento che comincia a soffiare sul territorio italiano, il grande freddo proveniente dalla Siberia sarà grande protagonista a partire da domenica 25 marzo.

E resterà nel Belpaese almeno fino al 1° marzo. Ma cosa è esattamente il Burian (o Buran)? Si tratta di un vento di aria gelida proveniente dalle steppe siberiane, che si accompagna spesso a nevicate. Certamente non è la prima volta che il Burian arriva nel nostro Paese. Infatti è approdato numerose volte sul nostro territorio: dal febbraio del 1929 ai primi due mesi del 1947; passando per il 1956, il 1963, il 1979, il 1987 e il 1996. Dal 2000 in poi, si ricorda il 2012 e gennaio dello scorso anno.

Burian 2018 in arrivo: quanto freddo farà?

Intanto è già allarme in Piemonte. Nel cuneese è partita l’allerta meteo arancione e nevica anche a Torino, così come sulle spiagge del Veneto divenute completamente bianche. Neve anche in Emilia-Romagna, specialmente lungo l’Appennino. La Lombardia sarà travolta da un’ondata eccezionale di freddo, e secondo diverse previsioni a Milano si toccheranno i -5 gradi.

Già perché adesso le temperature nel nostro Paese risultano ancora “normali”. Da domenica invece ci sarà il brusco calo previsto, che toccherà anche Roma, soprattutto a partire da martedì, ma che quasi sicuramente risparmierà il Sud. In Sicilia, ad esempio, le temperature si aggireranno attorno ai 10-12 gradi, per poi salire ulteriormente dal 1° marzo in poi. Per domani sabato 24 febbraio alle ore 9 è previsto un incontro di ricognizione nella sede romana del Dipartimento della Protezione Civile. Nel comunicato si legge che l’incontro servirà “a fornire un quadro della situazione meteorologica attesa”, nonché alla verifica della “preventiva attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile”.

Burian 2018: neve in arrivo, anche a Roma?

In certe città le nevicate rappresentano sempre un evento eccezionale. Ne è un caso Roma, di cui ancora si ricorda la grande nevicata del 2012 e ancora di più quella del 1985. Ma da Roma in già ogni nevicata fa notizia a sé.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il sindaco capitolino Virginia Raggi “ha allertato tutti gli uffici competenti affinché predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna”. Ma se le previsioni meteorologiche fino a ieri erano concordi nell’affermare precipitazioni nevose nella giornata di lunedì (e forse di mercoledì), stamattina il quadro è mutato. IlMeteo.it, ad esempio, ha leggermente alzato le temperature previste per lunedì prevedendo una giornata generalmente serena. Una nevicata tuttavia non forte sarebbe al momento previsto per la giornata di mercoledì, in mattinata.

Meteo inverno 2017-2018: freddo e gelo artico da record?

Burian 2018: le previsioni meteo

Sono diverse però le previsioni meteo al momento, e non solo per la città di Roma. Il grande freddo ci sarà sicuramente al nord, accompagnato da nevicate più o meno intense che domenica 25 dovrebbero spingersi fino a Firenze. Le correnti fredde del Burian scenderanno poi fino al Lazio, mentre il Meridione sarà meno interessato dal gelo, ma comunque coinvolto nel maltempo. Per un quadro più chiaro e preciso della situazione bisognerà comunque attendere i bollettini meteo di oggi.

