Aumento sigarette 2018: marche e costo, la tabella degli aumenti

Tabella aumento sigarette nel 2018, le marche

Dopo l’incremento del costo delle sigarette Camel nel gennaio scorso, un altro aumento sigarette 2018 è attivo da marzo e ha coinvolto le marche di sigarette del gruppo Philip Morris. Per questo i fumatori spendono tra i 10 e i 40 centesimi in più per acquistare un pacchetto di sigarette. Ciò in funzione di quanto stabilito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un apposito provvedimento (numero 41026/RU) che si può visualizzare sul sito ufficiale dell’istituzione. Gli aumenti sono partiti dalla giornata di giovedì 8 marzo.

Aumento sigarette 2018: quali marche coinvolte?

Come abbiamo già scritto sopra, le marche di sigarette coinvolte dagli aumenti riguardano quelle del gruppo Philip Morris. Quindi, tra queste, vanno considerate marche come Marlboro, Chesterfield, L&M, Merit, Virginia, Diana. Nonché le stesse Philip Morris, ovviamente. Gli aumenti colpiranno anche sigari e sigaretti. In particolare Romeo Y Julieta Wide Churchill Gran Reserva Cosecha 2009 (825 euro a confezione) tra i primi. E Che Velasques Original 10 Mini Cigarillos (2,70 euro a confezione) tra i secondi.

Tra le sigarette i rincari hanno riguardato le marche sopraccitate, con tutte le loro varianti. Ad esempio per le Philip Morris, gli incrementi sono riferiti alle Classic SSI, Azure, 100S, Blu, Red, Bianche e Rosse.

Aumento sigarette 2018: tabella dei rincari

Non ci resta che riepilogare tutti gli aumenti nella tabella seguente.

La Marca La Variante Il prezzo ad astuccio/cartoccio (20 pz) Chesterfield Blue 100’S 4,70 Blue KS 4,50-4,70 Caps Twice 4,70 KS 4,50-4,70 Red 100’S 4,70 Silver Blue 4,70 Diana Azzurra 100’S 4,90 KS 4,90 Bianca 4,90 Blue 100’S 4,90 Blue KS 4,90 Rossa 100’S 4,90 Rossa KS 4,90 SSL Blu 4,90 L&M Blue Label KS 4,70 Red Lable KS 4,70 Marlboro 100S 5,50 Advance Touch 5,20 Blue Advance 5,50 Blue Line 5,50 Fuse Beyond 5,50 Gold 100S 5,50 Gold KS 5,20-5,50 Gold Line 5,50 Gold Pocket Pack 4,50 Gold Touch KS 5,20 KS 5,20-5,50 Mix 5,20 Platinum 5,50 Pocket Pack 4,50-4,90 Regular 4,90 Silver Blue KS 5,50 Silver Touch 5,20 Touch 5,20 Mercedes KS 5,10 Merit Bay KS 5,00 Bianca KS 5,20 Blu 100’S 5,20 Blu KS 5,20 Gialla 5,00 Gialla 100’S 5,20 Gialla KS 5,20 SSL 5,20 Muratti Ambassador Azure KS 5,50 Ambassador Blue KS 5,50 Silver KS 5,50 Super Slim 5,40 Azure 100S 5,50 Red 100S 5,50 Philip Morris Multifilter Slims 5,40 Slims 5,40 Azure 4,90 Azure 100’S 4,90 Blue 4,90 Blue 100’S 4,90 Classic SSL Blu 5,40 Classic SSL Rossa 5,40 Filter Kings 4,90 Red 4,90 Red 100’S 4,90 SSL Beige 4,90 SSL Blue 4,90 White 4,90 Virginia 5,00

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM