Elezioni regionali 2018: candidati e liste presentati in Friuli Venezia Giulia

Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature è scaduto. Per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia si presentano 5 candidati presidenti, sostenuti da 12 liste. Adesso dovremo attendere il via libera dell’ufficio elettorale regionale. Questo dovrà valutare la regolarità della documentazione depositata dalle forze politiche necessaria per partecipare alla competizione elettorale. A seguire, probabilmente nella giornata di venerdì prossimo, il sorteggio per l’ordine di apparizione delle liste sulle schede elettorali.

Per il centrodestra, la Lega ha avuto la meglio. Dopo la vicenda Tondo, designato da Forza Italia, e la conseguente rivolta degli elettori e militanti leghisti, il centrodestra ufficializza la candidatura di Massimiliano Fedriga. Stando ai rumors, il passo indietro di Forza Italia avrebbe poco a che fare con il riconoscimento della primazia della Lega dopo l’esito del voto. Ma sarebbe la ‘concessione’ resa al fine di esprimere il Presidente del Senato. Cosa che, infatti, è accaduta nell’elezione della forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Elezioni regionali 2018: parla Bolzanello

“Dopo settimane di spettacolo indecente, nelle quali i politici del centrodestra regionale hanno dovuto accettare qualsiasi ripensamento di Salvini. Il mio avversario è stato scelto, appunto, da Roma, con il passaggio da Forza Italia alla Lega Nord in cambio del Senato”. A polemizzare, Sergio Bolzanello, il candidato dem alla presidenza friulana nonché presidente uscente. “Alla faccia di quell’autonomia che difendiamo da sempre con orgoglio. Un’autonomia di pensiero, scelta e rappresentanza che una parte politica ben precisa sta tentando oggi di seppellire; salvo poi sbandierarla per comodità al bisogno” conclude, indignato, il candidato di centrosinistra. Quest’ultimo sarà appoggiato da 4 liste: Cittadini per Bolzonello presidente; Slovenska Skupnost; poi Partito Democratico; Open-Sinistra Fvg.

Elezioni regionali 2018: Fedriga candidato presidente

Quindi il leghista Massimiliano Fedriga, invece, correrà con Forza Italia Berlusconi per Fedriga, Lega Nord, Fdi-An, Autonomia Responsabile e Progetto Fvg per una Regione speciale.

Per il Movimento 5 Stelle, in lizza Alessandro Fraleoni Morgera. Inoltre Chimico industriale e ricercatore al Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università di Trieste, Morghera ha avuto la strada spianata; essendo l’unico candidato alle regionarie cinquestelle dopo l’uscita di scena dell’avvocato Fabrizio Luches.

Infine, Sergio Cecotti è il candidato di Patto per l’Autonomia e Isa Dorigo di Acuile dal Friul-Aquila del Friuli.

