Diretta Milan-Sassuolo: cronaca e risultato finale (1-1)

Forse può interessarti: Diretta Real Madrid-Atletico Madrid: cronaca e risultato finale (1-1)

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Diretta Milan-Sassuolo: commento finale

Il Milan crea tanto, il Sassuolo va in vantaggio con un lampo di Politano, Kalinic si sblocca nel 2018 ma è Consigli il vero man of the match.

Gattuso ha sicuramente da recriminare, il Milan avrebbe meritato sicuramente la vittoria che avrebbe consentito ai rossoneri di continuare la rimonta verso la Champions.

Per oggi è tutto, grazie per averci seguito!

Diretta Milan-Sassuolo: la cronaca del 2° tempo

96′ Miracolo ancora di Consigli! Bonaventura lo impegna dalla distanza ma il portiere neroverde c’è e manda in angolo. Finisce così 1-1

94′ Calhanoglu tenta il tiro ma non crea pericoli. Nel frattempo allungato di un ulteriore minuto il recupero

91′ Kalinic vicino al gol! Angolo del solito Calhanoglu, testa del croato, blocca centralmente Consigli. Assedio Milan

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

86′ Cross di Musacchio agganciato alla grande dal centravanti croato che spara un violento tiro sotto la traversa dopo aver aggirato Lemos. 1-1 ed ora Milan alla caccia dei tre punti in questo finale

86′ GOOOOOL MILAN! FINALMENTE KALINIC

84′ Ancora Milan! Kalinic manda alta di testa una buonissima occasione su cross di Calhanoglu

84′ Suso! Lo spagnolo libera il tiro di destro dalla distanza, palla a lato alla sinistra di Consigli

82′ Il capitano rossonero era diffidato e salterà Milan-Napoli in programma settimana prossima

81′ Ammonito Bonucci per proteste

79′ Cross teso di Rodriguez dalla sinistra ma Andre Silva secondo l’arbitro commette fallo su Peluso

77′ Ora il Milan deve riorganizzarsi velocemente e segnare il gol del pareggio. Mancano ormai pochi minuti al novantesimo

75′ Dopo aver segnato al Napoli la settimana scorsa, concede il bis a “San Siro“. Gran tiro di destro (che non è il suo piede) dal limite dell’area. Donnarumma non può mai arrivarci, la stappa il Sassuolo

75′ GOOOOL SASSUOLO, ANCORA POLITANO

74′ Ammonito Musacchio per fallo su Acerbi

73′ Paratona di Donnarumma su Lirola, liberato sul dischetto del rigore da una deviazione difensiva del Milan ma c’era fuorigioco

70′ Fase di stallo del match, venti minuti più recupero al termine

67′ Ultimo cambio anche per il Milan: Kalinic ha rilevato Cutrone

67′ Ecco l’ultimo avvicendamento neroverde: Dell’Orco entra al posto dell’infortunato Rogerio

66′ Problema muscolare per Rogerio che sembra dover abbandonare il campo

64′ Ragusa! Sfugge a Musacchio, tira da dentro l’area ma para Donnarumma

62′ Siamo giunti oltre l’ora di gioco ma il Milan, pur provandoci, non riesce ancora a trovare la via del gol

57′ Seconda sostituzione per Iachini: fuori un malconcio Sensi sostituito da Cassata

56′ Cambio offensivo per il Milan, fuori Abate e dentro Andre Silva. Si prospetta ora una difesa a tre

55′ Cambio Sassuolo: Berardi fa spazio a Ragusa

51′ Berardi rimane a terra dopo un presunto fallo di Musacchio. Tutto ok per l’attaccante calabrese

50′ Cutrone tira, Consigli para, ma c’era fuorigioco. Buona l’idea di Musacchio per il giovane attaccante, brava la difesa emiliana a salire per tempo

49′ Bonucci! Cross corto di Kessie dal lato destro dell’area con il capitano milanista che sovrasta tutti ma manda alto di testa da posizione ravvicinata

46′ Subito un tiro di Sensi dalla distanza che termina largo dal palo destro di Donnarumma

46′ Si riparte, primo possesso per il Sassuolo.

—————————————————————————————————————————

In questo primo tempo il Milan avrebbe sicuramente meritato quantomeno il vantaggio. Sassuolo troppo spento ed arroccato in difesa, continuando così il gol rossonero potrebbe arrivare davvero.

A risentirci tra poco per la cronaca del secondo tempo!

—————————————————————————————————————————

Diretta Milan-Sassuolo: la cronaca del 1° tempo

47 Fine primo tempo: è 0-0 all’intervallo

45′ Due minuti di recupero

43′ Consigli buca l’uscita su un cross dalla sinistra di Rodriguez ma fortunatamente per lui questo non porta pericoli

43′ Bell’imbucata per Missiroli all’interno dell’area di rigore, ma il centrocampista non crea alcun problema andando tiro in scivolata

42′ Continua a premere sull’acceleratore il Milan, troppo spento il Sassuolo

36′ Ammonito Mazzitelli nella circostanza

35′ Milan ad un passo dal gol! Mazzitelli perde palla ingenuamente, gliela ruba Calhanoglu che subendo fallo, consente grazie al vantaggio applicato dall’arbitro, a Bonaventura di andare al cross deviato sul quale respinge benissimo Consigli

34′ Sassuolo vicino al gol! Politano spara dalla distanza col mancino, Donnarumma è indeciso e respinge in un secondo momento col piede

32′ Kessie! L’ivoriano da posizione angolata spara su Consigli finalizzando però una bella giocata

30′ Punizione battuta da Suso che passa dentro all’area di rigore senza creare grossi grattacapi. C’era stata una deviazione ma la palla è del Sassuolo

29′ Il primo giallo per il Sassuolo se lo conquista Rogerio, reo di aver trattenuto fallosamente Suso

27′ Sassuolo troppo abulico sul fronte offensivo, ancor nessun pericolo corso da Donnarumma

25′ Ancora Suso! Solita giocata come da copione, Consigli respinge con i pugni in volo pur avendo Biglia a schermargli il tiro

24′ Azione confusa sul corner, Bonaventura mette in mezzo dopo aver ricevuto da Calhanoglu, tutti a vuoto, la difesa respinge su Bonucci che spara alto

24′ Cutrone perde il corpo a corpo con Lemos che in scivolata mette il pallone in corner.

23′ Siamo giunti a metà primo tempo, fin qui più Milan che Sassuolo. Match che rimane bloccato con ritmi non alti

21′ Il primo ammonito del match è Kessie che abbatte allargando un braccio Rogerio

20′ Milan vicino al gol! Calhanoglu batte teso con Consigli che non trattiene il tiro ma riesce comunque a respingere lateralmente

20′ Punizione per il Milan vicino alla linea laterale di sinistra a pochi metri dall’area di rigore

16′ Suso! Classico mancino a giro dal limite destro dell’area da parte dello spagnolo, Consigli blocca in tuffo. Alza il ritmo il Milan, canta la tifoseria rossonera per incitare i suoi

14′ Tiro centrale da fuori area di Calhanoglu smanacciato da Consigli. Primo corner rossonero del match sul quale Musacchio colpisce di testa mandando alto

12′ Tiro-cross di Rodriguez dalla sinistra direttamente tra le braccia di Consigli

9′ Schema malriuscito dal corner, Berardi scarica per Sensi che spara sulla difesa milanista

8′ Fase di possesso palla dopo la grande occasione capitata a Kessie dopo pochi secondi. Primo angolo del match, a favore del Sassuolo

6′ Ecco il cambio: fuori Romagnoli, dentro Musacchio

5′ Non ce la fa Romagnoli che abbandonerà il campo

4′ Subito problema fisico per Romagnoli che sta giocando con una vistosa fasciatura su una coscia

1′ MIRACOLO DI CONSIGLI! Il portiere neroverde smanaccia su un colpo di petto di Kessie a botta sicura. Il Milan parte al massimo

1′ Partiti! E’ cominciata Milan-Sassuolo, primo possesso dei padroni di casa che attaccano da sinistra a destra

Diretta Milan-Sassuolo: le formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

ALL: Gattuso

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Politano, Berardi

ALL: Iachini

Diretta Milan-Sassuolo: prepartita

Gentili lettori, buona sera e benvenuti alla diretta testuale LIVE del posticipo valido per la 31a giornata di Serie A che vedrà opporsi allo stadio “San Siro” Milan e Sassuolo.

Il Milan può approfittare della sconfitta dell’Inter, scivolati al 5° posto, per avvicinarsi ai cugini e riprendere contatto con le squadre in lotta per il piazzamento alla prossima Champions League.

Il Sassuolo invece è alla ricerca di punti salvezza ed arriva a Milano ad affrontare questo match reduce da quattro risultati utili di fila.