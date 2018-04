NoiPa stipendio aprile: cedolino in pdf entro oggi sul portale?

Entro la giornata di oggi il cedolino in pdf relativo allo stipendio di aprile potrebbe essere caricato sul portale NoiPa. Solitamente il sistema pubblica una comunicazione ufficiale a riguardo, ma che ancora non è arrivata. In generale il cedolino dello stipendio è caricato a metà mese; nonostante sia accaduto che questo possa subire alcuni ritardi. Diverso invece il discorso delle emissioni, che sono stabilite da NoiPa secondo un calendario certo e già ufficiale. In attesa della comunicazione ufficiale, appena il pdf sarà disponibile gli amministrati potranno entrare nell’area riservata del portale, visualizzare il cedolino, scaricarlo ed eventualmente stamparlo, in attesa dell’accredito relativo.

NoiPa stipendio aprile: le date delle emissioni

In un recente comunicato pubblicato anche sulla propria pagina Facebook, NoiPa ha ufficializzato le date di emissione per il mese di aprile 2018. Dopo la prima emissione di pagamenti urgenti avvenuta lo scorso giovedì 12 aprile, domani martedì 17 aprile sarà il turno della seconda emissione pagamenti urgenti. Ovvero quella che riguarda le competenze stipendiali non comunicate sulla rata ordinaria. Per mercoledì 18 aprile è invece prevista l’emissione speciale compensi personale Miur e volontari dei Vigili del Fuoco. Nella nota si legge che l’emissione interessa i contratti che alla data del 18 aprile siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche; e per i quali il sistema della Ragioneria Generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

Infine, per venerdì 27 aprile 2018 è prevista l’emissione ordinaria delle competenze relative alla rata di maggio 2018. Quest’ultima emissione riguarda le competenze fisse e continuative (stipendi); e le competenze variabili (accessorie) per le quali è stato completato l’iter di autorizzazione per tutto il personale delle amministrazioni gestite da NoiPa.

NoiPa: modello 730 precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

L’ultimo post di NoiPa è un promemoria di quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, da oggi lunedì 16 aprile sarà possibile visualizzare la dichiarazione precompilata; sia il modello 730 sia il modello Redditi. Da mercoledì 2 maggio, si legge nella nota, si potrà modificare la dichiarazione e inviarla; l’eccezione è per il modello Redditi, che invece potrà essere inoltrato a partire da giovedì 10 maggio.

