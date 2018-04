Costo taxi, Italia più economica di Germania e Inghilterra, ma meno di Francia e Spagna

Prendere un taxi in Italia non costa poco, lo sappiamo. Eppure altrove in Europa spesso è ancora più caro, soprattutto se lo si calcola nel modo giusto.

Quello del paragone con il costo della vita e in particolare gli stipendi medi.

Utilizzando i dati di Numbeo, che confronta i costi in centinaia di Paesi e città del mondo, emerge quanto effettivamente può essere economico o caro prendere un taxi.

O meglio quanti km al giorno è possibile fare un un salario netto mensile. Per esempio, nel caso dell’Italia quanti se ne potrebbero percorrere in taxi con circa 1300 euro.

Le differenze sono piuttosto rilevanti, ma in ogni caso l’europa appare sempre più cara degli USA e della Russia. A volte anche di più del doppio.

Stupisce come sia il Regno Unito il grande Paese che più si distanzia dal modello americano, nonostante sia quello che in europa più ci si avvicina per altri versi

Al contrario costa relativamente poco, in proporzione agli stipendi, prendere un taxi in Norvegia, uno dei Paesi in realtà più cari al mondo.

Ma vediamo meglio i numeri

Costo Taxi, in Italia si possono fare 45 km con no stipendio

In Italia con uno stipendio mensile si possono fare 45 kilometri di taxi al giorno. E’ molto meno che in USA dove sono 81, ma anche meno che in Francia, 57, e Spagna, 55.

Tuttavia è più economico che in Germania, dove i più corposi stipendi non consentono di pagare più di 38 km con un taxi. Esattamente come in Svizzera o in Lituania.

Ancora più cari i Paesi Bassi, con solo 30km, il Belgio con 35, la Repubblica Ceca con 31.

Ma all’Albania spetta la palma di Paese più costoso. Con solo 17 km al giorno. O forse in quel caso sono gli stipendi ad essere bassissimi.

Al contrario più economici dell’Italia, oltre a Francia e Spagna, vi sono il Portogallo, la Svezia, l’Estonia, dove gli stipendi consentono più di 60 km in un giorno.

