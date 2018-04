730 precompilato 2018 online su Inps. Scadenza e istruzioni.

A partire da oggi lunedì 16 aprile il modello 730 precompilato 2018 è disponibile online sul sito dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che si potrà accettare, modificare e inviare questo documento a partire da mercoledì 2 maggio. Altra scadenza per l’invio del modello Redditi, che è riportata a giovedì 10 maggio. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si rammenta che nel proprio Cassetto Fiscale è possibile consultare le dichiarazioni degli anni precedenti; nonché le altre informazioni fiscali. Ecco un breve ma completo riepilogo delle principali informazioni utili in merito.

730 precompilato 2018 online: disponibilità e scadenze

Il modello 730 precompilato 2018 sarà disponibile sul sito a partire dall’ora di pranzo di oggi. Saranno decine e decine di milioni i contribuenti interessati dal caricamento del modello sulla piattaforma. Su questa sarà possibile entrando tramite identità digitale SPID, ma anche per mezzo di PIN Dispositivo, direttamente dal sito dell’Inps. Che poi riporterà sulla pagina apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quando il modello sarà reso disponibile, sarà quindi possibile visualizzare la dichiarazione precompilata, consultarla e verificarla attentamente, nel caso ci sia il bisogno di fare modifiche e integrazioni. Poi, dal 10 maggio fino al 23 luglio, sarà possibile modificarla e inoltrarla.

Il modello Redditi anche sarà possibile modificarla dal 2 maggio, ma per la trasmissione le date risultano diverse. Si potrà fare questo dal 10 maggio fino al 31 ottobre 2018. Sulla pagina dove è reso disponibile la precompilata 2018, saranno fornite tutte le indicazioni più importanti; nonché la procedura da seguire fino all’ultimo step, ovvero quello della trasmissione. Saranno inoltre ribadite le scadenze e vi sarà un’apposita sezione dedicata alle risposte alle Frequently Asked Questions dei contribuenti.

730 precompilato 2018: altre informazioni utili

Il modello 730 2018 potrà essere accettato, modificato/integrato e trasmesso fino al 23 luglio 2018. Queste operazioni possono essere fatte autonomamente, ma anche tramite Caf, eventuale datore di lavoro o intermediario abilitato, come un commercialista.

Il 730 2018 presenta alcune novità importanti. Tra i dati e le informazioni presenti spiccano anche le spese sanitarie, le spese universitarie e quelle riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio e riqualificazione energetica. Non mancheranno poi altri tipi di voci, come ad esempio le rette per gli asili nido (detraibili fino a 632 euro).

Le modifiche hanno riguardo anche altri aspetti. Come il bonus di detassazione sui premi produttività e welfare aziendale, incrementati di 1.000 euro (da 2.000 a 3.000). Non manca poi la modifica all’importo di detrazione relativo alle spese di istruzione, che sale a 717 euro.

