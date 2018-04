Governo 2018: Salvini e Di Maio alle strette, ‘accordo senza Berlusconi’

Governo 2018, non c’è intesa tra le forze politiche per la nascita di un esecutivo. Tra qualche giorno potrà essere il Presidente della Repubblica Mattarella a determinare nuovi scenari. In questo fine settimana nuovo botta e risposta tra i due protagonisti delle elezioni politiche del 4 marzo. Ancora una volta si sono registrate schermaglie tra Luigi Di Maio leader del Movimento 5 Stelle ed il segretario della Lega Matteo Salvini. Nessuno dei due sembra fare grossi passi in avanti rispetto alla posizione dell’altro. Tanto che

Governo 2018, Salvini a Di Maio offrirebbe vino ‘sforzato’

Entrambi ospiti dal Vinitaly di Verona c’è stato un acceso confronto a distanza tra Salvini e Di Maio. Il primo, parlando con i giornalisti, ha detto che offrirebbe all’aspirante premier dei 5 stelle del vino ‘sforzato’. Perché? Il segretario della Lega ha spiegato ‘perché è un vino di Valtellina e perché si deve sforzare a fare qualcosa di più’. Risposta chiaramente allusiva della situazione di Governo. Salvini spera di convincere il Movimento 5 Stelle a superare il veto nei confronti di Berlusconi e di Forza Italia.

Governo 2018, Di Maio a Salvini ‘Centrodestra può essere dannoso’

Di Maio ha risposto a Salvini senza esitazioni. ‘Non c’è nessun incontro con Salvini. La questione del governo è molto seria e non si affronta al Vinitaly, che è un evento importantissimo ma per un settore. Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte’. L’affondo finale del candidato alla premiership del Movimento Di Maio non lascia spazio ad interpretazioni: ‘Chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno al Paese’.

Governo 2018, Salvini ‘Di Maio abbia rispetto degli elettori’

A sua volta risponde per le rime Salvini che a Di Maio dice: ”quello che giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 stelle di avere rispetto per gli elettori’. In un crescendo di affermazioni aggiunge: come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso’.

