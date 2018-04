Sondaggi elettorali Noto: Luigi Di Maio premier, contrari il 68% degli elettori FI

Sondaggi elettorali, cosa ne pensano gli italiani delle manovre del dopo voto? Lo stallo provocato dalle elezioni del 4 marzo produce negli elettori orientamenti diversi da quelli espressi ed emersi dalle urne? Questo ed altro è ciò che gli istituti di sondaggi stanno cercando di capire in queste settimane. Ricordiamo inoltre che entro fine mese andranno al voto due importanti regioni italiane. L’esito dell’elezione sarà certamente oggetto di valutazione da parte dei leader nazionale. Anche nell’ottica di un eventuale governo.

Sondaggi elettorali, elettori FI contrari a Di Maio premier

Secondo lo studio elaborato da Antonio Noto per il Quotidiano nazionale, molto di quanto si muove sulla scena nazionale rispecchia in maniera fedele i desiderata degli elettori. Ad esempio tra chi ha votato Forza Italia ben il 65% è contrario ad un eventuale passo indietro di Silvio Berlusconi. Esattamente il contrario di quanto in queste settimane gli viene richiesto da Luigi Maio. Proprio a proposito del Movimento 5 Stelle il 60% degli elettori forzisti è contrario ad un eventuale del centrodestra con il Movimento 5 Stelle. La percentuale sale al 68% se si prendono in considerazione coloro che sono contrari ad una ipotesi con Di Maio premier.

Sondaggi elettorali, gli elettori del M5S

Non da meno, sempre secondo lo stesso sondaggio, l’allineamento tra la linea del leader e gli elettori all’interno del Movimento 5 Stelle. Il 70% degli elettori 5 Stelle è contrario all’eventualità che Matteo Salvini possa diventare premier. Vale lo stesso per altri nomi che non siano quello di Luigi Di Maio. Stesso identico meccanismo per gli elettori della Lega. Chiedono che diventi premier il segretario leghista ben l’84% degli elettori del Carroccio. Ma il 52% si dice favorevole all’ipotesi di rompere l’alleanza con Forza Italia per formare il governo col M5S. In questo caso l’80% degli elettori della Lega è contrario a premier diversi dal loro leader Salvini.

