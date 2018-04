Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni di stasera 16 aprile

Va in onda questa sera su Rai 1 una nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano, con l’episodio Il campo del vasaio. Vediamo allora brevemente la trama. Il titolo dell’episodio allude ad un campo famoso del Vangelo, il campo acquistato dai sacerdoti con i trenta denari restituiti da Giuda Iscariota in seguito al suo pentimento. Era detto ‘del vasaio’ per la composizione rossiccia e argillosa del suo terreno.

Sulla scorta di questo aneddoto evangelico, gli antichi codici mafiosi prevedevano l’uccisione e la sepoltura dei traditori nei campi di argilla. La puntata di questa sera si apre così con un critaru, un pendio argilloso; nel quale la polizia ritrova il cadavere fatto a pezzi di un uomo nascosto lì da circa due mesi. Montalbano comincerà ad indagare sul caso, nonostante il suo collega Mimì Augello sia sempre più collerico ed irascibile, e voglia a tutti i costi farsi carico delle indagini.

Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni

Salvo scoprirà che il nervosismo di Mimì è dovuto ad una sua relazione sentimentale con una persona. Augello ha infatti da qualche tempo una storia clandestina con una donna sudamericana, Dolores, interpretata da una bellissima Belen Rodriguez. Quest’ultima aveva denunciato tempo prima al commissariato la scomparsa del marito, Giovanni Alfano, il quale era imparentato con il vecchio boss Balduccio Sinagra.

Il Commissario Montalbano: caso difficile stasera

Sembrerebbe dunque che il corpo ritrovato nel critaru sia proprio quello di Giovanni Alfano, che potrebbe essere stato ucciso per ordine di Sinagra; la risoluzione del caso sembra ormai in tasca, quando Montalbano si renderà conto che nell’omicidio dell’uomo potrebbe essere coinvolto proprio il suo amico Mimì. Sarà proprio questa complicazione a rendere il caso più difficile del previsto. Tuttavia, grazie all’amicizia che li lega, Salvo e Mimì riusciranno a venire fuori anche da questa impasse.

