Criminal: trama e cast completo del film su Rai 2 con Kevin Costner

Arriva in prima serata, questa sera su Rai 2 una pellicola dal cast eccezionale. Il film Criminal diretto da Ariel Vromen andrà in onda dalle ore 21.25. Andiamo a scoprire insieme tutte le peculiarità di questo film, la trama, il cast, il giudizio della critica e le curiosità.

Criminal: cast e giudizio della critica

Il film è del genere azione, drammatico, nonostante il gran numero di attori famosi non ha suscitato molto successo al botteghino. Il budget stimato per la pellicola era di circa 31 milioni e mezzo di dollari, ne sono stati guadagnati solo 39. La critica e il pubblico sono rimasti divisi sulla valutazione del film. Secondo Mymovies il film vale un 2,36/5 mentre per IMDb il film supera anche se di poco la sufficienza e fa un 6,3 su 10. Comingsoon.it invece premia la pellicola con un 76/100. Il cast è fenomenale, troviamo tra gli attori: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Alice Eve, Micheal Pitt.

Criminal: trama e curiosità

Il film racconta la storia di Bill Pope, agente della CIA, il quale viene ucciso. Sfortunatamente Bill porta con sé nella tomba alcuni segreti e alcune informazioni importanti circa un attacco terroristico. A questo punto la CIA, pur di venire a conoscenza delle informazioni, chiede aiuto al Dottor Franks. L’esperto dovrà riuscire nell’impresa di trasferire i ricordi del defunto Pope su un’altra persona. Non molte le curiosità sulla pellicola. Kevin Costner durante le riprese ha sostituito il regista Vromen per lo svolgimento di una sequenza subacquea poiché il regista era impossibilitato. Nicolas Cage ha rifiutato di partecipare al film in uno dei ruoli principali. Ryan Reynolds infine, ha partecipato alle riprese dando pieno supporto; poiché aveva già finito anche se da poco di girare tutte le scene del film Deadpool.

