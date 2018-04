Liga spagnola, 32a giornata: Il Barça non ne sbaglia una, sorride Seedorf

Liga spagnola, 32a giornata: Il Barça non ne sbaglia una, sorride Seedorf

La 32a giornata di Liga spagnola si è conclusa di domenica complice il turno infrasettimanale cominciato quest’oggi.

Il Barcellona fa suo il big match di giornata battendo tra le proprie mura amiche un comunque buonissimo Valencia, scivolato nuovamente al quarto posto.

L’Atletico insegue ancora da lontano: battuto rotondamente il Levante grazie anche al centesimo gol in Liga, tutti con la maglia colchonera, di Fernando Torres.

Il Real espugna Malaga grazie ad una grande prestazione dell’enfant prodige malagueño Isco. Boquerones ormai ad un passo dalla retrocessione.

Quinta vittoria consecutiva per uno straripante Betis. Stavolta la vittima è il Girona, che si allontana sempre di più dalle zone europee.

Pari, espulsioni e spettacolo nel sentito match fra Siviglia e Villarreal. N’Zonzi segna un eurogol e Montella ringrazia, nonostante continui il periodo buio dei suoi.

Liga spagnola, 32a giornata: il Depor riapre i giochi salvezza, salve Leganés ed Alaves

Il Deportivo di Seedorf, sbancando Bilbao, approfitta del ko a Madrid del Levante portandosi a -5 dai valenciani e riaprendo dunque il discorso salvezza.

Il Las Palmas invece sparisce anche contro la Real Sociedad: solo la matematica per ora salva i canari.

Chi resta in Primera (anche se ancora non matematicamente) sono Leganés ed Alaves. I madrileni e i baschi vincono le loro partite col medesimo risultato, rispettivamente contro Celta ed Eibar, ipotecando la permanenza in massima serie.

Torna a vincere il Getafe che sconfigge di misura l’Espanyol e lo fa grazie al primo gol in 104 presenze di Damian Suarez, che va a rete con una punizione meravigliosa da casa sua.

Liga spagnola, 32a giornata: tutti i risultati

Malaga-R.Madrid 1-2

Getafe-Espanyol 1-0

Atl.Madrid-Levante 3-0

Eibar-Alaves 0-1

Ath.Bilbao-Deportivo 2-3

Las Palmas-R.Sociedad 0-1

Leganés-C.Vigo 1-0

Barcellona-Valencia 2-1

Siviglia-Villarreal 2-2

Girona-Betis 0-1

Leggi anche: Liga spagnola, Atlético Madrid-Levante: 3-0. Tutto facile per il Cholo

Liga spagnola, 32a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona 82; Atletico Madrid 71; Real Madrid 67; Valencia 65; Betis 52; Villarreal 48; Siviglia 47; Girona 44; Celta Vigo 43; Getafe 42; Real Sociedad, Eibar 40; Athletic Bilbao, Leganés 39; Alaves 38; Espanyol 36; Levante 31; Deportivo La Coruña 26; Las Palmas 21; Malaga 17

Liga spagnola, 32a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 29

Cristiano Ronaldo (R.Madrid), Luis Suarez (Barcellona) 23 reti

Iago Aspas (C.Vigo), Antoine Griezmann (Atl.Madrid) 19 reti

Cristhian Stuani (Girona) 17 reti

Rodrigo (Valencia) 15 reti

Maxi Gomez (Celta Vigo), Willian Jose (R.Sociedad) 13 reti

Gerard Moreno (Espanyol), Angel (Getafe), Simone Zaza (Valencia) 12 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Gareth Bale (R.Madrid), Sergio Leon (Betis), Santi Mina (Valencia), Portu (Girona) 11 reti

Mikel Oyarzabal (R.Sociedad) 10 reti

Adrian (Deportivo), Bakambu (Villarreal) 9 reti

Liga spagnola, 32a giornata: il prossimo turno

Deportivo-Siviglia

C.Vigo-Barcellona

Villarreal-Leganés

Espanyol-Eibar

Valencia-Getafe

R.Madrid-Ath.Bilbao

Alaves-Girona

R.Sociedad-Atl.Madrid

Betis-Las Palmas

Levante-Malaga

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM