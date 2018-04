Ponte 1 maggio 2018: date e giorni regione per regione.

La scuola si prepara al ponte 1 maggio 2018, viste le numerose coincidenze che hanno portato diverse Regioni e decidere per la sospensione delle attività scolastiche previste per lunedì 30 aprile. Non solo, dopo la Festa dei Lavoratori ci sarà anche uno sciopero che interesserà il comparto scolastico e ciò potrebbe allungare ulteriormente il primaverile periodo vacanziero per le scuole. Prima del 1° maggio, tuttavia, anche il 25 aprile potrebbe causare un lungo weekend. La festa della Liberazione cade infatti di mercoledì e alcuni potrebbero pensare di allungare le feste anche giovedì e venerdì.

Ponte 1 Maggio 2018: chiusura scuole, cosa hanno deciso le Regioni

Quest’anno il 1° maggio cadrà di martedì. Questo significa che lunedì 30 aprile, classico giorno lavorativo, sarà compreso tra il festivo di domenica 29 aprile e la Festa del Lavoro di martedì 1° maggio. Proprio a causa di questa coincidenza, 13 Regioni italiane hanno già stabilito la chiusura delle scuole per lunedì 30 aprile, ufficializzando così il ponte del 1° maggio.

La sospensione delle lezioni è stata così decretata nelle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Liguria; Molise; Piemonte; Puglia; Provincia di Trento; Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Diverso il discorso per Lazio e Lombardia, dove saranno i presidi dei singoli istituti scolastici a decretare autonomamente la sospensione delle attività scolastiche.

Ponte 1 Maggio 2018 e non solo: tra il 25 aprile e lo sciopero

La Festa della Liberazione del 25 aprile 2018 non prevede ponti, a meno che non si decida di allungare il weekend da sabato 21 aprile fino a giovedì 26 aprile; o, ancor meglio, da giovedì 26 aprile fino a domenica 29 aprile. O addirittura fino al 2 maggio. Cadendo il 25 aprile di mercoledì, è molto probabile che qualunque ponte si pensi di fare slitterà al 1° maggio, che come abbiamo visto cade di martedì. Considerando che in diverse Regioni le scuole resteranno chiuse lunedì 30 aprile, in molti prenderanno la palla al balzo per fare una classica piccola vacanza primaverile.

Ma il rischio di un super-ponte è alle porte. Questo a causa dello sciopero docenti e personale Ata indetto da Anief e in programma mercoledì 2 e giovedì 3 maggio. Tra le ragioni della protesta, alcuni aspetti che hanno generato molto rumore; tra questi le insegnanti prive di laurea escluse dalle graduatorie; nonché gli esigui aumenti di stipendio di 85 euro previsti dal rinnovo contratto scuola. È dunque possibile che la regolarità delle lezioni sia messa seriamente a rischio almeno a partire da lunedì 30 aprile fino a giovedì 4 maggio.

