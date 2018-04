Il cacciatore: trama e anticipazioni di stasera 18 aprile

Nel primo episodio di questa sera, Freaks, il Pm Saverio Barone ha infine deciso di fare il grande passo e sposarsi. Tuttavia il suo lavoro sembra mettergli nuovamente i bastoni tra le ruote. Barone sta cercando ancora di ritrovare il piccolo Di Matteo, mentre Lucio Raja, a capo dei latitanti, sta mettendo in piedi un piano per liberare Don Luchino. I sodali di Bagarella infatti, sfuggiti all’arresto, hanno deciso di aiutare il loro boss coinvolgendo Giovanni Brusca, che è famoso nel clan per la sua esperienza con gli esplosivi. Quest’ultimo dovrà decidere se piegarsi al potere di Leoluca Bagarella o meno.

Il cacciatore: trama e anticipazioni, secondo episodio

Nel secondo episodio, Sì, lo voglio, il progetto di evasione di Bagarella non va in porto e Brusca, estremamente felice di ciò, può finalmente entrare in possesso dell’arsenale di Don Luchino, e dei suoi traffici di droga. Manca ancora però una resa dei conti con Giuseppe Di Matteo.

Anticipazioni 11 aprile su Rai 2

Il cacciatore: Barone tratta con Tony

Brusca dovrà affrontarlo e decidere il suo destino. Nel frattempo, Barone sta trattando con Tony, l’autista di Brusca, per farlo collaborare. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Proprio in prossimità del suo matrimonio, il Pm verrà sollecitato da Lucio Raja per ottenere un incontro privato. Anche se Saverio è sicuro che si tratti di una trappola, deciderà comunque di recarsi all’appuntamento.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM