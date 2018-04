Offerte di lavoro: Esselunga, i posti disponibili ad aprile

Esselunga cerca personale. Una delle principali catene italiane della grande distribuzione, il gruppo ha attualmente aperte posizioni in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. Si offrono occupazioni a tempo determinato e indeterminato, a profili con e senza esperienza. Di seguito le posizioni aperte in sacadenza nel mese di aprile.

ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO (scadenza: 19 aprile) – Asti, Verbania, Novara e provincia, Milano e provincia, Reggio Emilia, Piacenza, Come e provincia; poi Varese e provincia, Lecco e provincia, Pavia e provincia, Cremona, Bergamo e provincia, Brescia e provincia; Biella e provincia, Bologna e provincia, Modena e provincia, Verona, Firenze e provincia, Roma e provincia; infine Alessandria e provincia, Torino e provincia.

Gli allievi selezionati, attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d’aula, formazione sul campo; affiancamenti a professionisti del settore, acquisirà le competenze e gli strumenti necessari ad un’autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti. Poi al coordinamento delle risorse assegnate.

Per candidarsi, gli aspiranti devono possedere una Laurea (preferibilmente scienze politiche, management d’impresa; scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare) o un diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale; tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico alberghiero, pacle, licei).

Per quanto riguarda le soft skills:

Predisposizione alla relazione con la Clientela;

Attitudine all’ascolto e alla mediazione;

Doti di leadership e team working;

Capacità di analisi e problem solving operativo;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

CAPO REPARTO PARAFARMACIA e FARMACISTA (27 aprile) – Monza e Brianza.

I candidati devono possedere una Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), nonché essere iscritti all’albo Farmacisti e abilitazione al ruolo.

Per visionare le altre posizioni aperte, è sufficiente visitare la pagina Esselunga job. Per candidarsi, gli interessati dovranno registrarsi presso il portale Esselunga job compilando l’apposito form. Successivamente, scegliere la posizione di interesse e candidarsi, cliccando su ‘candidati ora’.

