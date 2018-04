Cronaca ultime notizie: uomo morto a Saronno con 20 coltellate.

Intorno alle 22.30 del 17 aprile è stato ritrovato un cadavere nel parco del Lura, alla periferia di Saronno (Varese). La vittima è stata colpita da una ventina di violente coltellate. Il corpo si trovava in una stradina sterrata, con il petto squarciato e lo sguardo rivolto al cielo. Ad effettuare il macabro ritrovamento, una guardia ecologica volontaria che stava perlustrando la zona del parco. Sono stati subito allertati i carabinieri di Saronno. In seguito è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per delimitare ed illuminare l’area dell’omicidio per cominciare i rilievi.

Cronaca ultime notizie, Saronno: identità e arma ancora da determinare

L’identità della vittima non è ancora stata riconosciuta ma si tratta di un cittadino egiziano di 47 anni con permesso umanitario. La zona circostante il luogo di ritrovamento è stata battuta da una decina di militari, alla ricerca dell’arma del delitto, probabilmente un grosso coltello. Le indagini dei carabinieri e del Nucleo investigativo inizialmente si erano orientate verso il piccolo spaccio di droga. Tuttavia l’uomo aveva ancora con sé dei soldi, significa quindi che non sia stato ucciso per furto. Si ipotizza un regolamento di conti e quindi l’attenzione è rivolta alle relazioni della vittima.

Cronaca ultime notizie, Saronno e il problema della sicurezza

Ciò che preoccupa la comunità è che non si tratta del primo omicidio consumato all’interno del parco. Un mese fa è stato ritrovato il cadavere di un altro nordafricano. Il sindaco Fagioli si è espresso in seguito alla vicenda: “È un fatto grave. Ci sono in corso le indagini e vi è il massimo riserbo. Mi auguro si possa trovare chi ne è responsabile il prima possibile sia per una questione di giustizia e sia per una questione di sicurezza della nostra comunità”.

